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Липецкая вечЁрка: зачем военкомат рассылает повестки, передача Военного городка и наказание за неуважение к суду
Сегодня, 24 января, облвоенком рассказал, зачем липчанам рассылают повестки, стало известно, что Военный городок передали Липецку, и дочь дискредитировавшего Вооруженные силы врача, наказали за неуважение суду.
Наконец-то это произошло. Военный городок спустя годы переговоров наконец-то передали Липецку. Под новый год замминистра обороны России подписал соответствующий документ. Когда оформят все документы, мэрия сможет легально тратить деньги на благоустройство этой территории. Новость, вроде хорошая, но комментаторы GOROD48 отнеслись к ней скептически.
— Ну теперь держитесь, жители бывшего городка! Теперь вы не городок, а город со всеми раскопками, плиткой, бордюрами, высотками. Разучивайте слова песни: «Ах как хочется вернуться в городок!» — написал Пессимист.
— Думаю приближенные к администрации строители, сейчас потирают руки. Место то «золотое», — добавил Вот так.
— Все! Закончилась тихая и спокойная жизнь в городке, — считает Колян.
О том, чтобы убрать забор вокруг Военного городка пока никто не думал. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что по мнению депутата по этому округу, восемь аварийных плит забора за домами №31 по улице Терешковой и 5/3 по Космонавтов необходимо демонтировать. Однако, работы проведут только после согласования с местными жителями и выделении необходимого финансирования.
Знаменитую Крепость — детский городок во дворе на улице Водопьянова, в муниципальную собственность взяли еще в конце 2021 года. Но так там ничего и не сделали. А между тем, по данным технического заключения, ее стены могут обрушиться в любой момент. Депутаты горсовета сегодня в очередной раз выразили беспокойство.
— Права была внучка Брежнева. То, что её дед построил, нынешние даже покрасить не могут, — заметил Коммунист.
Также они повздыхали по поводу передачи здания ЗАГСа на площади Ленина из городской собственности в областную. Это старый особняк купца Русинова, балансовой стоимостью 69 миллионов рублей. Функции ЗАГСа области передали области еще в конце прошлого года, передача здания, вопрос формальный, но зацепило — объект-то ликвидный.
Для справки, липчане ничего не заметят, как женились там, так и продолжат связывать себя узами брака в красивом особняке.
В Липецке 3 299 бесхозяйных коммунальных объектов, в основном это различные сети. Их мэрия в собственность брать не спешит. Дело в том, что они требуют ремонта и даже реконструкции. Но денег на это в бюджете нет. Требуется порядка 100 миллионов рублей.
— Интересно в союзе всё было чьё-то, работало, крутилось, а сейчас — бесхозное, — с недоумением написал Эх.
К; чему это может привести? Напротив дома № 38 по улице 40 лет Советской армии накренился и вот-вот рухнет на газовую трубу бетонный столб. Специалисты сейчас ищут, чей он.
Елецкий районный суд сегодня рассмотрел резонансное уголовное дело о неуважении к себе. В прошлом году 31-летняя Мария Павленко во время суда над отцом, которого обвинили в дискредитации Вооруженных сил, показала судье средний палец и крикнула: «Позор». Женщине назначили 300 часов обязательных работ. То есть она должна будет отработать определенное время, например, дворником, или на любой другой должности, которую предложат в уголовно-исполнительной инспекции. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу.
И еще один любопытный процесс состоялся в Ельце. Горожанин отсудил у «Почты России» компенсацию морального вреда — 1000 рублей и 500 рублей штрафа, а также судебные расходы за отправку корреспонденции — 161 рубль. Ельчанин, находясь в тюрьме через администрацию исправительного учреждения отправил бандероль в Страсбург, в Европейский суд по правам человека, а она не дошла. Кстати, «Почта России», сама провела проверку и пришла к выводу, что бандероль не доставили по вине иностранной почтовой службы.
Зима пытается показать свой характер. По прогнозам синоптиков сегодня ночью ожидается до -15 градусов, но днем по-прежнему будет не так уж и холодно — всего до -4. И снега в ближайшее время ждать не приходится. Разве что на фотографиях на него полюбоваться.