29 минут назад
Погода в Липецкой области остается безветренной и бесснежной
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.
День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.
КвадраБот Максим