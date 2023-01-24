Погода в Липецке

29 минут назад

Погода в Липецкой области остается безветренной и бесснежной

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#погода
Погода в Липецкой области остается безветренной и бесснежной

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура ночью будет от -11 до -16 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -13 до -15 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.

День 25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.
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#погода

Комментарии (1)

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КвадраБот Максим

12 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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