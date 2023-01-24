Общество

сегодня, 17:00

В Ельце судились с «Почтой России» за недоставленные в Европейский суд по правам человека бандероли

5 661
#права потребителей
3
В Ельце судились с «Почтой России» за недоставленные в Европейский суд по правам человека бандероли

Корреспонденция в Страсбург не дошла.

Ельчанин обратился в суд с иском о защите прав потребителей к АО «Почта России». Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, отбывая наказание в елецкой тюрьме №2, 13 и 21 декабря 2021 года мужчина через администрацию исправительного учреждения направлял заказную корреспонденцию — бандероли с уведомлением о вручении в Европейский суд по правам человека, расположенный во французском городе Страсбург.

Ранее сама «Почта России» провела проверку по обращению мужчины: был установлен факт недоставки адресату корреспонденции и письменно сообщено отправителю о том, что бандероли не доставлены по вине иностранной почтовой службы.

После этого мужчина обратился в суд с требованием взыскать с АО «Почта России» в его пользу компенсацию морального вреда и судебные расходы.

В результате суд взыскал с АО «Почта России» в пользу отправителя бандеролей компенсацию морального вреда - 1000 рублей и 500 рублей штрафа, а также судебные расходы за отправку корреспонденции - 161 рубль.

5 661
#права потребителей
3

Комментарии (5)

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ттт

26 минут назад
над человеком просто издеваются, 161 рубль они вернули
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Домоседка

33 минуты назад
Почта держит оборону:ни одной жалобы за пределы России
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Не переживай

сегодня, 17:33
+, всё нормально , Почта России с иностранной компании уже взыскала 100 000 $ по этому делу в свою пользу .
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Патриот

сегодня, 17:23
+, действительно. Бред какой-то..
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+

сегодня, 17:12
Интересно, вина иностранной почтовой службы, а отвечает "Почта России"?))))
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