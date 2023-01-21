Что ждет Липецкую область в 2023 году: версии астролога, изотерика и таролога

Новый год по китайскому календарю наступит с 21 на 22 января. То есть в эти выходные можно отметить еще одну новогоднюю ночь. Считается, что она особенная. GOROD48 решил поинтересоваться, что ждет Липецкую область в 2023 году?

В последнее время ситуация такова, что даже те, кто всегда скептически относится к прогнозам, стали изредка в них заглядывать. GOROD48, как это принято в у журналистов, решил получить информацию из трех источников. Мы спросили о будущем астролога Светлану Мелешко, практикующего изотерика Геннадия Невзорова и таролога Светлану Ермакову. При этом хотим добавить, что любые прогнозы — это только прогнозы.Каждый из предсказателей отметил напряжение и неопределенность, которые будут чувствовать липчане, при этом серьезных неприятностей для региона никто из них не увидел.Светлана Мелешко занимается астрологией с 2017 года. Она придерживается западной классической школы. В своих прогнозах Светлана никаких сушеных лапок летучих мышей не использует. В ее арсенале только компьютер. Составлением гороскопов для регионов, городов, стран занимается мунданная астрология. С помощью астрологической программы Светлана построила натальную карту или гороскоп Липецкой области.Дата рождения региона — 6 января 1954 года. Точное время неизвестно, Светлана взяла полдень. Липецкая область появилась под знаком Казерога — это земная жесткая стихия. Получается, что даже небеса способствовали развитию в регионе сельского хозяйства, строительства и металлургии. К тому же накануне, 5 января 1954 года, случилось солнечное затмение. Светлана Мелешко уверена — люди, которые приняли решение о создании региона, выбрали очень удачное время.В целом год начался хорошо, также и продолжится. Но нельзя сказать, что все будет активно развиваться — «скорее мы затаимся и постараемся пережить». У астролога вызывает беспокойство тот факт, что весь год липчане будут переживать, так как не знают, как начнет развиваться ситуация. Тем не менее люди сумеют приспособиться к новым условиям.Январь, февраль и март Светлана считает хорошими месяцами. В феврале, может быть, придется пересмотреть финансовые параметры бюджета, ноэто будет краткосрочно. Зато в июне и ноябре можно ждать увеличения доходов. Все хорошее в этом году начинается с июня — рост строительства, сельского хозяйства, запуск новых производств. Август — сентябрь — один из лучших периодов для региона. Так может сложиться, что область получит что-то хорошее без каких-либо усилий. В апреле и мае, в период затмений, возможен паводок.— Год будет без потрясений, надо работать, беречь силы, беречь себя и то, что у нас есть, — отметила Светлана Мелешко.Эзотерик Геннадий Невзоров предсказывает будущее около 40 лет. Говорит, что умеет все, кроме гадания на кофейной гуще и картах. В своих прогнозах он использовал методы нумерологии и ритмологии. То есть цифры, а также информацию, которая витает в воздухе, но которую не все могут уловить. 2023 год — это год семерки (если сложить цифры). Поэтому аналогичные 2023 году события можно было наблюдать в 2014 году, а также в период с 1913 по 1923 годы.— Ситуация будет как бы слегка заморожена. Большую роль будут играть госструктуры и люди, которые старше по возрасту и по должности. Людям в 2023 году будет свойственно оглядывание назад, они начнут вспоминать то, что было раньше, — поясняет Геннадий Невзоров.Геннадий Невзоров предположил, что перед областью встанут крупные проблемы — как из этого выйдет власть и народ — зависит от того, повторят ли люди прошлые ошибки или используют накопленный опыт, чтобы их избежать.Эзотерик, понятное дело, не дает точных прогнозов. Их приходится толковать — как, тут каждый может понять по-своему.В феврале надо сделать финансовые заделы на будущее. В марте на первый план выйдет информация. В апреле появятся элементы суеты и не очень крупные дела. Крупные — регион ждут в мае. Большую часть лета ожидается затишье, однако в августе могут произойти как хорошие крупные события, так и негативные. Так как восьмерка похожа на знак бесконечности, могут случиться оригинальные и даже парадоксальные и неприятные события. В сентябре могут закончиться события, начатые в начале года. Во второй половине октября и до третей недели ноября может произойти что-то тяжелое и разрушительное, усилятся конфликты, а что-то тайное может выйти наружу. Зато ближе к новому году ситуация должна нормализоваться.— Наступивший год будет трудным. Работать, может, придется больше, а зарабатывать столько же. Потребуется терпение, профессионализм, я бы не сказал, что год будет легким. Будет давление, которое заставит нас действовать не так, как нам нужно. Будет ощущение опасности, предчувствие аварии, болезни, ощущение напряжения. Свои планы реализовывать будет труднее.Как это свести к минимуму? Надо быть исполнительным, соблюдать намеченные планы, благоприятна деловая дружа с пожилыми опытными людьми и крупными начальниками в госструктурах, — посоветовал Геннадий Невзоров.Таролог Светлана Ермакова раскладывает карты уже около 20-ти лет. Говорит, что в этом деле главное уметь правильно задать вопрос. Карты считает неким навигатором, который указывает, куда идти. Отправляться туда или нет — решает сам человек.— Таро — это тестирование гипотез. Будущее существует в виде потенциалов, которые могут быть распакованы либо в одну сторону, либо в другую. Чем больше мы будем настраиваться, что все будет хорошо, тем больше шансов, что так и будет, — уверена Светлана.Светлане карты показали, что в 2023 году будут ограничения и сложности. Предстоит много работать, «прямо пахать», но благодаря усердной работе будут достигнуты результаты. Таролог ожидает, что в мае регионе может проявить себя в новом свете некая женщина, которая выйдет на общественно-политическую арену.Первый квартал более спокойный — это про формирование планов. Во втором начнут реализовываться значимые проекты и усиливаться определенные фигуры. В третьем квартале, где-то в сентябре, регион могут ждать серьезные перемены. Завершится год хорошо. Апрель и июнь — хорошие месяцы. В августе область может столкнуться с негативными моментами, а сентябрь — месяц перемен.— Скорее нет, возможно, это пройдет как-то по-новому. Может быть, будет военная реформа, может быть, это случится в более узком формате, точечно и целенаправленно. Добор нужен, но это будет идти в спокойном формате.— Скорее нет. Но высока вероятность того, что люди почувствуют на себе вирус, скорее всего это произойдет в марте, в период межсезонья, когда иммунитет у людей ослаблен.— Есть вероятность, что этот вектор реализуется.