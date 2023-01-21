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Что ждет Липецкую область в 2023 году: версии астролога, изотерика и таролога
Новый год по китайскому календарю наступит с 21 на 22 января. То есть в эти выходные можно отметить еще одну новогоднюю ночь. Считается, что она особенная. GOROD48 решил поинтересоваться, что ждет Липецкую область в 2023 году?
Каждый из предсказателей отметил напряжение и неопределенность, которые будут чувствовать липчане, при этом серьезных неприятностей для региона никто из них не увидел.
Светлана Мелешко занимается астрологией с 2017 года. Она придерживается западной классической школы. В своих прогнозах Светлана никаких сушеных лапок летучих мышей не использует. В ее арсенале только компьютер. Составлением гороскопов для регионов, городов, стран занимается мунданная астрология. С помощью астрологической программы Светлана построила натальную карту или гороскоп Липецкой области.
Дата рождения региона — 6 января 1954 года. Точное время неизвестно, Светлана взяла полдень. Липецкая область появилась под знаком Казерога — это земная жесткая стихия. Получается, что даже небеса способствовали развитию в регионе сельского хозяйства, строительства и металлургии. К тому же накануне, 5 января 1954 года, случилось солнечное затмение. Светлана Мелешко уверена — люди, которые приняли решение о создании региона, выбрали очень удачное время.
В целом год начался хорошо, также и продолжится. Но нельзя сказать, что все будет активно развиваться — «скорее мы затаимся и постараемся пережить». У астролога вызывает беспокойство тот факт, что весь год липчане будут переживать, так как не знают, как начнет развиваться ситуация. Тем не менее люди сумеют приспособиться к новым условиям.
Январь, февраль и март Светлана считает хорошими месяцами. В феврале, может быть, придется пересмотреть финансовые параметры бюджета, но
это будет краткосрочно. Зато в июне и ноябре можно ждать увеличения доходов. Все хорошее в этом году начинается с июня — рост строительства, сельского хозяйства, запуск новых производств. Август — сентябрь — один из лучших периодов для региона. Так может сложиться, что область получит что-то хорошее без каких-либо усилий. В апреле и мае, в период затмений, возможен паводок.
— Год будет без потрясений, надо работать, беречь силы, беречь себя и то, что у нас есть, — отметила Светлана Мелешко.
Эзотерик Геннадий Невзоров предсказывает будущее около 40 лет. Говорит, что умеет все, кроме гадания на кофейной гуще и картах. В своих прогнозах он использовал методы нумерологии и ритмологии. То есть цифры, а также информацию, которая витает в воздухе, но которую не все могут уловить. 2023 год — это год семерки (если сложить цифры). Поэтому аналогичные 2023 году события можно было наблюдать в 2014 году, а также в период с 1913 по 1923 годы.
— Ситуация будет как бы слегка заморожена. Большую роль будут играть госструктуры и люди, которые старше по возрасту и по должности. Людям в 2023 году будет свойственно оглядывание назад, они начнут вспоминать то, что было раньше, — поясняет Геннадий Невзоров.
Геннадий Невзоров предположил, что перед областью встанут крупные проблемы — как из этого выйдет власть и народ — зависит от того, повторят ли люди прошлые ошибки или используют накопленный опыт, чтобы их избежать.
Эзотерик, понятное дело, не дает точных прогнозов. Их приходится толковать — как, тут каждый может понять по-своему.
В феврале надо сделать финансовые заделы на будущее. В марте на первый план выйдет информация. В апреле появятся элементы суеты и не очень крупные дела. Крупные — регион ждут в мае. Большую часть лета ожидается затишье, однако в августе могут произойти как хорошие крупные события, так и негативные. Так как восьмерка похожа на знак бесконечности, могут случиться оригинальные и даже парадоксальные и неприятные события. В сентябре могут закончиться события, начатые в начале года. Во второй половине октября и до третей недели ноября может произойти что-то тяжелое и разрушительное, усилятся конфликты, а что-то тайное может выйти наружу. Зато ближе к новому году ситуация должна нормализоваться.
— Наступивший год будет трудным. Работать, может, придется больше, а зарабатывать столько же. Потребуется терпение, профессионализм, я бы не сказал, что год будет легким. Будет давление, которое заставит нас действовать не так, как нам нужно. Будет ощущение опасности, предчувствие аварии, болезни, ощущение напряжения. Свои планы реализовывать будет труднее.
Как это свести к минимуму? Надо быть исполнительным, соблюдать намеченные планы, благоприятна деловая дружа с пожилыми опытными людьми и крупными начальниками в госструктурах, — посоветовал Геннадий Невзоров.
Таролог Светлана Ермакова раскладывает карты уже около 20-ти лет. Говорит, что в этом деле главное уметь правильно задать вопрос. Карты считает неким навигатором, который указывает, куда идти. Отправляться туда или нет — решает сам человек.
— Таро — это тестирование гипотез. Будущее существует в виде потенциалов, которые могут быть распакованы либо в одну сторону, либо в другую. Чем больше мы будем настраиваться, что все будет хорошо, тем больше шансов, что так и будет, — уверена Светлана.
Светлане карты показали, что в 2023 году будут ограничения и сложности. Предстоит много работать, «прямо пахать», но благодаря усердной работе будут достигнуты результаты. Таролог ожидает, что в мае регионе может проявить себя в новом свете некая женщина, которая выйдет на общественно-политическую арену.
Первый квартал более спокойный — это про формирование планов. Во втором начнут реализовываться значимые проекты и усиливаться определенные фигуры. В третьем квартале, где-то в сентябре, регион могут ждать серьезные перемены. Завершится год хорошо. Апрель и июнь — хорошие месяцы. В августе область может столкнуться с негативными моментами, а сентябрь — месяц перемен.
— Будет ли вторая волна мобилизации?
— Скорее нет, возможно, это пройдет как-то по-новому. Может быть, будет военная реформа, может быть, это случится в более узком формате, точечно и целенаправленно. Добор нужен, но это будет идти в спокойном формате.
— Будут ли ограничения, связанные с вирусом?
— Скорее нет. Но высока вероятность того, что люди почувствуют на себе вирус, скорее всего это произойдет в марте, в период межсезонья, когда иммунитет у людей ослаблен.
— Будет ли сделан центр женского здоровья?
— Есть вероятность, что этот вектор реализуется.
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