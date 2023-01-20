В мире

37 минут назад

В Европарламенте оценили влияние западного оружия на ситуацию на Украине

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Отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. Об этом заявил «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

По его словам, страны-члены НАТО уже опустошили свои склады со старым оружием и теперь начнут поставлять украинской стороне более современное вооружение, сообщают «Известия».

«Большая часть мощностей по производству оружия и боеприпасов на Западе уже исчерпана, а для ее увеличения потребуются годы. На мой взгляд, оружие, отправленное в Украину, мало повлияет на ход <боевых действий>, так как украинская армия находится в очень плохом состоянии. К сожалению, это вооружение приведет к еще большему количеству убитых с обеих сторон», — констатировал европейский политик.

Вместе с тем, Североатлантический альянс мало волнуют жизни украинцев, так что поставки вооружений продолжатся, чтобы продлить конфликт, предотвратить «крах режима» президента Украины Владимира Зеленского, а также нанести максимальный ущерб России, заключил депутат ЕП.
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