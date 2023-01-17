В Липецке и в районах области после морозов возобновили ремонт дорог литым асфальтом

Это – временная мера. Срок гарантии на такую работу – год.

Сегодня в Липецке – около нуля. Морозы ушли, съев асфальт на дорогах. И уже в первый день январской оттепели ямы на автомагистралях стали заделывать литой асфальтобетонной смесью.В Липецке сегодня работы шли на улице Циолковского. Работа как у стоматолога: вначале трактор МБУ «Управление благоустройства Липецка» фрезой рассверливал яму, которую позже заделывали пломбой из литой асфальтобетонной смеси, температура которой – 200 градусов и выше. Жидкая кипящая жижа, в которой в отличие от обычного асфальтобетона на 7-10% больше битума и на 25-30% минерального порошка, при попадании в мокрую яму издает шипит и дымит. Такая пломба самостоятельно, без катка, набирает необходимую плотность и твердость. Уникальные свойства литого асфальта таковы, что им можно работать при температуре воздуха до минус 10 градусов.– С начала этого осенне-зимнего сезона года в Липецке мы заделали такой смесью более трех тысяч квадратных метров ям. Это – временная мера. Гарантия таких пломб – год. Но они могут прослужить и дольше. Так, в городе сотни мест, где после раскопок энергетиков латки из литого асфальта держаться три и более года, – сказал директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.Особое внимание сотрудники муниципального управления благоустройства уделяют обращениям липчан. По заявкам горожан уже отремонтированы участки улиц Папина, Юбилейной, Ленинградской, Терешковой, Левобережной. Латают не только дороги с большим трафиком, но и местные, и и внутриквартальные проезды. Всего с начала года таким способом заделаны более 350 кв.м. выбоин. На содержание дорог в зимнее время из областного бюджета муниципалитету выделены 115 млн рублей субсидии.Завтра ремонт аварийных ям литым асфальтом продолжится в центре города.А 5400 километров дорог в районах области латает ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Центральный филиал организации обслуживает Задонский и Липецкий районы, часть Елецкого района. Всего на его содержании – 370 км дорог. За смену бригада этого филиала использует порядка 2,5 тонн литой смеси. Сегодня рабочие пломбировали ямы на участке автодороги Донское-Скорняково.– Вблизи этой дороги находится карьер, где добывают щебень. Аварийные ямы здесь образуются не только от перепада температур, но и от большегрузов грузоподъемностью 50 тонн и выше, которые продавливают полотно дороги. Поэтому дороге уделяем особое внимание, – сказал директор центрального филиала «Липецкдоравтоцентра» Сергей Чернухин.С начала года филиал использовал 270 тонн такого материала, заделав более 2100 кв.м. ям.