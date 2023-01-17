Директор фирмы попала под суд из-за программного обеспечения

Если вина женщины будет доказана в суде, ей может грозить до шести лет лишения свободы.

25 января Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрит уголовное дело в отношении 43-летней женщины, подозреваемой в незаконном использовании объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.



По версии следствия, с октября 2013 по август 2022 года директор ООО использовала нелегальный софт, желая избежать трат на приобретение лицензионного программного обеспечения.



Следствие полагает, что директор фирмы, а также подчинённые по её указанию на двух компьютерах использовали программы ООО «1С-Софт» и ООО «1С». В результате правообладателю был причинён ущерб на сумму более миллиона рублей.



Если вина женщины будет доказана в суде, ей может грозить лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.