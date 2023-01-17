В России

31 минуту назад

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

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#разлив топлива #экология #режим ЧС

На данный момент проводится локализация места аварии.

В селе Ярцевов в Енисейском районе на севере Красноярского края произошел разлив 15 тонн нефтепродуктов.

Уточняется, что разлив произошел в результате неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива. Разлив топлива ликвидируется силами ООО "Енисейэнергоком", к месту направлены специальные службы для ликвидации последствий разлива, - сообщает СК РФ по региону.

По данному факту проводится проверка на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов по ч. 1 ст. 247 УК РФ, - говорится в сообщении.

В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В ЕДДС района сообщили, что на месте провели обваловка и разлитое дизельное топливо никуда не выходит.
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#разлив топлива #экология #режим ЧС

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