В России
31 минуту назад
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
На данный момент проводится локализация места аварии.
В селе Ярцевов в Енисейском районе на севере Красноярского края произошел разлив 15 тонн нефтепродуктов.
Уточняется, что разлив произошел в результате неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива. Разлив топлива ликвидируется силами ООО "Енисейэнергоком", к месту направлены специальные службы для ликвидации последствий разлива, - сообщает СК РФ по региону.
По данному факту проводится проверка на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов по ч. 1 ст. 247 УК РФ, - говорится в сообщении.
В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В ЕДДС района сообщили, что на месте провели обваловка и разлитое дизельное топливо никуда не выходит.
Уточняется, что разлив произошел в результате неисправности запорной арматуры, установленной на емкости для хранения дизельного топлива. Разлив топлива ликвидируется силами ООО "Енисейэнергоком", к месту направлены специальные службы для ликвидации последствий разлива, - сообщает СК РФ по региону.
По данному факту проводится проверка на предмет нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов по ч. 1 ст. 247 УК РФ, - говорится в сообщении.
В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В ЕДДС района сообщили, что на месте провели обваловка и разлитое дизельное топливо никуда не выходит.