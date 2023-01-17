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сегодня, 07:06

В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов: Липецкая область в их числе

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#рейтинг
В России назвали топ-35 самых устойчивых регионов: Липецкая область в их числе

ЯНАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Москва и ХМАО (поделили пятое место), Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская область и республика Коми вошли в первую десятку рейтинга социально-экономической устойчивости. Исследование было подготовлено Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

Исследование было подготовлено ФоРГО по данным Росстата на основе трех критериев: средняя заработная плата, уровень социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего) и региональный продукт на душу населения сообщают «Известия».

Во второй десятке рейтинга оказались Красноярский и Камчатский края, Иркутская, Кемеровская, Тюменская, Московская, Ленинградская области, Татарстан, Свердловская и Амурская области.

Липецкая область на 31 месте. В прошлом квартале наш регион занимал 34 место.

Регионами лидерами по уровню средней заработной платы в России стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. По уровню социального благополучия наиболее успешными оказались ЯНАО, НАО, Сахалинская область, Чукотка и ХМАО.

«По итогам девяти месяцев 2022 года средняя зарплата в целом по регионам, а также средняя стоимость фиксированного набора товаров и услуг снизились на 6% и 1,2% соответственно, что вызвало общее уменьшение индекса благополучия с 2,78 до 2,64», — отметил Константин Костин.

При этом, по его словам, региональный продукт (стоимость отгруженных товаров) на душу населения в целом по стране увеличился на 14,8% (с 703,9 тыс. до 808,3 тыс. рублей).
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#рейтинг

Комментарии (4)

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Домоседка

3 минуты назад
Может это какая-то другая Липецкая область? Что то на нашу не похоже.
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Полностью

16 минут назад
Поддерживаю, в плане роста цен и стабильной зарплаты которая не растёт.
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Koммунист

20 минут назад
Патриот, даже отлично
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Патриот

45 минут назад
Нормально.
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