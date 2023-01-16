Здоровье

46 минут назад

Трое липчан получили обморожения за выходные

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#обморожение
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Трое липчан получили обморожения за выходные

Все пили и гуляли в одежде и обуви не по погоде.

С 11 января в ожоговый центр поступили четыре человека с обморожениями, в том числе трое — за минувшие выходные.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, все новые пациенты с обморожениями — мужчины, им 39, 46, 53 и 58 лет. И истории у всех похожие: выпивали, гуляли в обуви и одежде не по сезону, в результате получили обморожения рук и ног. Руки и ноги всем удалось спасти от ампутации.

Всего с обморожениями в ожоговом центре находятся 20 пациентов.

Врачи просят липчан при обморожениях не заниматься самолечением народными методами, не согревать обмороженные участки горячей водой и на батарее, не растирать их снегом. Обмороженный участок нужно, наоборот, изолировать от внешнего тепла (например, если речь идёт о ногах, надеть шерстяные носки).

Врачи советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках обморожения не получается.

Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В обувь советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.

Не стоит выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки от мороза спасают плохо.

Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.

А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.
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#обморожение
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Комментарии (2)

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Январь

6 минут назад
Всего в Ожоговом отделении почти 50 человек. Это при том, что отделение расчитано на 30. О тальные распределены по соседним этажам. Догулялись по ОМС.
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Серрая Воррона

30 минут назад
А ты не пей!Я босиком по снегу гуляю,и ничего,жива!
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