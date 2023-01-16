Трое липчан получили обморожения за выходные

Все пили и гуляли в одежде и обуви не по погоде.

С 11 января в ожоговый центр поступили четыре человека с обморожениями, в том числе трое — за минувшие выходные.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, все новые пациенты с обморожениями — мужчины, им 39, 46, 53 и 58 лет. И истории у всех похожие: выпивали, гуляли в обуви и одежде не по сезону, в результате получили обморожения рук и ног. Руки и ноги всем удалось спасти от ампутации.



Всего с обморожениями в ожоговом центре находятся 20 пациентов.



Врачи просят липчан при обморожениях не заниматься самолечением народными методами, не согревать обмороженные участки горячей водой и на батарее, не растирать их снегом. Обмороженный участок нужно, наоборот, изолировать от внешнего тепла (например, если речь идёт о ногах, надеть шерстяные носки).



Врачи советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках обморожения не получается.



Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.



А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В обувь советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.



Не стоит выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки от мороза спасают плохо.



Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.



А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.