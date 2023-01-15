Происшествия
18 минут назад
На окраине Липецка сгорел мужчина
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58-летний мужчина погиб из-за вспыхнувшей горючей жидкости.
В Липецке на улице Краснознаменной погиб 58-летний мужчина. Как стало известно GOROD48, он получил ожоги из-за вспыхнувшей горючей жидкости.
Известно, что погибший страдал онкологическим заболеванием.
- Октябрьский следственный отдел проводит проверку обстоятельств гибели липчанина, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
Известно, что погибший страдал онкологическим заболеванием.
- Октябрьский следственный отдел проводит проверку обстоятельств гибели липчанина, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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Надежда