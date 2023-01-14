Коронавирус в России: COVID обретает образ «Кракена»?

После новогоднего праздничного затишья заболеваемость COVID-19 в России снова стремится вверх. Подвид «омикрона» - «кракен» - уже появился в нашей стране.

Новогодние каникулы дали передышку – число заражений снижалось с 5 до 3 тысяч случаев за сутки. Однако в первую рабочую неделю количество заболевших стало расти – с понедельника по пятницу регистрировалось от 2,8 до почти 5,1 тысячи случаев. Количество летальных случаев удерживалось в пределах от 41 до 48 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 19 740 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 21 846 722 человек, из них 394 309 скончались.

В Липецкой области с понедельника по пятницу тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, фиксировали от 9 до 16 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3945 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 176 356 случаев коронавирусной инфекции.

После праздничных дней заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 40%, отмечали в начале недели в пресс-службе Роспотребнадзора. Более 99% случаев заболевания относились к «Омикрону», добавили в ведомстве. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС заявил, что сейчас в России циркулируют десятки гибридов штамма «омикрон», которые вызывают схожее заболевание коронавирусной инфекцией. Гибриды по его мнению возникли в результате генетического обмена различных вариантов вируса. А главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия-24» отметил – коронавирусная инфекция изменяется в сторону снижения тяжести течения заболевания. Но не исключил – может появиться патоген с неблагоприятной мутацией, которая будет вызывать тяжелое течение заболевания.

В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передают РИА Новости. По ее словам, чаще всего это происходит у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых. Пшеничная отметила, что такие случаи обычно протекают более тяжело, на фоне такого заражения может развиваться вирусная пневмония. При том, каких-либо специфических симптомов одновременного заражения гриппом и коронавирусом нет. Выявить сочетание инфекций позволяет тестирование, уточнила она. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва» также предупредил - при сочетании грипп плюс COVID в большинстве случаев заболевание может протекать в более тяжелой форме.

Новый вариант штамма ковида «омикрон», который называю «кракен», в России обнаружили в Пензенской области, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболевание у 32-летней жительницы протекало в легкой форме, женщина уже выздоровела. В США «кракен» зафиксировали в конце октября 2022 года, сейчас там на него приходятся более 40% случаев. Появление этого варианта вируса в России – давно ожидаемое событие, отметил в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности Николай Дурманов. По его мнению, аналогично «кракену» появлялись новые варианты коронавируса как в мире в целом, так и в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что по данным зарубежных ученых, новый подвид не стал более тяжелым или более смертельным. Хотя, по словам заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, этот геном является самым заразным вариантом за всю историю пандемии – такое мнение он озвучил в беседе с ТАСС. Геном «кракена» состоит из двух частей, первая относится к «кентавру» (BA.2.75), вторая - к еще одному субварианту «омикрона» BA.2.10.1. Такая комбинация изменений наделила его свойством частично избегать защитного действия антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесенные ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию, предупредил ученый. Однако заболевание, вызванное «кракеном», протекает достаточно легко, как правило, в форме ОРВИ. Аналогично считает врач-терапевт Андрей Звонков – он сравнил новый вариант вируса с ОРВИ и отметил, что по клинике «кракен» похож на ОРВИ и грипп. Из симптомов характерны подъём температуры, головная боль, неприятные ощущения в организме, кашель, цитирует эксперта «Парламентская газета».

Подвид «омикрона» – «кракен» - ученые называют самым быстрым по распространению за все время пандемии COVID-19. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский уточнил, что «Кракен», как и появлявшиеся до него формы «Омикрона» - «Кентавр" и «Цербер» - пошли в своем развитии по пути большей заразности, но более легкого течения заболевания и меньшей летальности, передает «Российская газета». В беседе с порталом «Москва 24» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также отметил, что «кракен» обладает большей заразностью по сравнению со своими предшественниками. Однако по уровню летальности ничем не отличается от предыдущих подлиний, отмечает Крючков. По его словам, симптомы также не изменились. При легкой форме у заболевших может быть насморк, кашель, общая слабость, повышение температуры, боли в мышцах и суставах. Возможны и желудочно-кишечные проявления, добавил эксперт. Высокая заразность «кракена» может быть связана с его измененной структурой спайкового белка, предположил в интервью ТАСС руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Изменения позволяют новому варианту избегать иммунную защиту, которая вырабатывается у лиц, имеющих иммунитет к предыдущим вариантам вируса, считает вирусолог. Потенциал распространения у этого варианта высокий, отметил в беседе с «Российской газетой» главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Но особо опасным он себя не показал. То, что подтипы «омикрона» приобретают свойства меньшей патогенности, но большей контагиозности (способности к быстрому распространению), укладывается в теорию эволюции. В зоне риска остаются люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. Владимир Чуланов представил «портрет» пациента с наиболее высоким риском погибнуть от коронавируса - это пожилой мужчина, средний возраст 76 лет, и в более чем половине случаев имеющий минимум одно хроническое заболевание. Чаще всего - сердечно-сосудистую патологию, на втором месте - сахарный диабет, цитирует «Российская газета». Вместе с тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» предупредила - иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно при «кракене», о мерах безопасности следует помнить. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что защитой должны быть такие же противоэпидемические меры, как и против всех других вариантов коронавируса SARS-CoV-2, передает ТАСС.

Симптомы нового варианта «кракен» мало отличаются от ОРВИ, отметил в беседе с «Известиями» врач-инфекционист Андрей Поздняков. Самыми частыми проявлениями являются лихорадка, ринит и кашель, а также головные и мышечные боли. Изменения в части белка позволяют ему лучше других маскироваться от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили «Омикрон». Для профилактики «Кракена» следует избегать мест скопления людей и поддерживать иммунитет за счет здорового образа жизни. По словам кандидата медицинских наук, врача общей практики Владимира Сибирского, «кракен» может заразить повторно тех, кто относительно недавно болел предыдущими формами COVID-19, передают РИА Новости. А после болезни он может вызвать тяжелые последствия. По словам Нэи Георгиевой, терапевта «Теледоктор24», клиническая картина заболевания сходна с остальными подвидами вируса. Основные симптомы – повышение температуры, слабость, ломота, головные и мышечные боли, насморк, кашель. При легком течении вместе с симптоматическим лечением следует соблюдать режим самоизоляции, иметь полноценный сон и легкие физические нагрузки. Инкубационный период нового подвида длится около 3 - 5 дней, в это время человек становится опасным для окружающих, но симптомов болезни у него не наблюдается. Важно при первых признаках заболевания обращаться к врачу, который проведет необходимые исследования и назначит подходящее лечение. Хотя новый штамм и не отличается повышенной летальностью, он все также опасен для людей с хроническими болезнями, особенно, дыхательных путей, отметил Владимир Сибирский, передают РИА Новости. Также от тяжелого течения болезни защитит вакцинация и ревакцинация.

В целом «кракен» вряд ли серьезно повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России – так считает врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, сообщает агентство «Москва». Это связано с тем, что субвариант, хотя и заразнее, но чаще вызывает болезнь в легкой форме. Однако он может стать доминирующим в России, не исключает главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов – свое мнение он озвучил в эфире телеканала «Россия 24». Так же считает заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов – в беседе с РИА Новости он добавил, что у людей есть определенная «подготовка» к встрече с данным вариантом. «Кракен» распространится по всей России, предположил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой». Первыми пострадают крупные города с более высокой плотностью населения. Но «взрывного» распространения «кракена» ожидать не стоит.

Роспотребнадзор не планирует вводить никакие ограничения в связи с обнаружением нового варианта омикрона «кракен» в России, сообщила пресс-служба ведомства. Однако о мерах профилактики следует помнить.