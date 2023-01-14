Выходные в Липецке: полмесяца года позади, а мы всё продолжаем праздновать

Позади первая рабочая неделя года. Рассказываем, как расслабиться и отдохнуть на выходных.

Мягкая и тёплая зима

Погода вновь начала щадить липчан. Температура на улице будет для января вполне ласковой – от 3 до 5 градусов мороза. Облачно с прояснениями, ветер умеренный со скоростью 7-12 метров в секунду, без существенных осадков. Снег нынешней зимой в большом дефиците.







Отключения воды

В субботу, 14 января, из-за ремонтных работ с комфортом будут временно вынуждены расстаться жители почти двух десятков улиц. Основной удар придётся по жителям Тракторного. С 10 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а на улице Волгоградской; №№ 9, 12, 12а, 14, 15, 31, стр.31 на улице Ильича; № 12 на улице Ленинградской, а также в частном секторе улиц Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, 2-й Воронежской, Дачной, Декабристов, Гвардейской, Красина, Песчаной, Профсоюзной, Седова, Студенческой, Тургенева.





В это же время «пересохнут» трубы и краны в частом секторе улиц Джамбула, Одесской и Станционной.

Третью неделю празднуем Новый год

Позади половина первого месяца года, но наш весёлых народ всё ещё упивается празднованием. Немало мероприятий на выходных будет посвящено Рождеству, Новому году по современному, по старому стилям.







В микрорайоне «Елецком» гуляния пройдут прямо под открытым небом. Сегодня в 14:00 жителей зовут к площадке возле ДК на улице Школьной, 3а. В программе колядки, конкурсы, забавы, горячий чай и сладкое угощение.

Дед Мороз никуда не уехал

В то же самое время – в субботу, 14 января, в 11:00 гуляния начнутся и в детском парке «Сказка». Юных липчан и их родителей будет ждать праздник «Старый Новый год в доброй Сказке».







Обещают насыщенную анимационную программу с участием сказочных героев. Сообщим по секрету, что дедушка Мороз тоже заглянет на мероприятия, он решил немного ещё задержаться в Липецке. Ребятам обещают конкурсы, за которые подарят подарки. Один из них – слепить снеговика. Главное, чтобы снега на всех хватило.

«Рождественские встречи» с любителями народной музыки

А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул Космонавтов, 54а) в воскресенье, 15 января пройдут «Рождественские встречи».

Зрителей ждут в 15:00 в главном зале, где выступят разнообразные творческие коллективы Липецкой области. В том числе воспитанники Боринской школы искусств, сводный ансамбль двух сёл Чаплыгинского района, потомственный гармонист из Ельца.







А после основного концерта в качестве бесплатного бонуса в 17:00 в кинозале ОЦНКТ преподаватель Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского Борис Ефремов расскажет про инструментальные традиции русского народы, а программу дополнит этнографический ансамбль «Усёрд» из Белгородской области.

Для юного зрителя

Как обычно, на выходных, немало мероприятий ждет детвору. В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина,74) в субботу в 11:00 ребятишек ждёт спектакль «Три поросёнка», а в воскресенье в 11:00 – «Морозко».







Липецкий государственный академический театр драмы в воскресенье, 15 ноября, в 11:00 приглашает на спектакль «Приключения Тома Сойера».

Наконец-то в Липецке поставили спектакль по Марку Твену. Веселая постановка с множеством твеновских шуток о том, как нарушая всевозможные правила, можно оставаться хорошим человеком. Ослушиваясь «правильных взрослых», Том и его друзья приходят к основам человеколюбия, гармонии и религии.

Золото и любовь О.Генри

В Липецкой универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная,2) в воскресенье в 17:00 пройдёт театрализованное мероприятие «Золото и любовь» по произведениям ещё одного американского классика Уильяма Сидни Портера, известного мастера короткого рассказа, писавшего под псевдонимом О.Генри.







Зрители познакомятся с рождественской новеллой и новеллами о любви. Ведущие разыграют перед публикой отдельные сцены по рассказу «Из любви к искусству», продемонстрируют фрагменты из знаменитого советского фильма «Вождь краснокожих», а также из короткометражного фильма 2020 года «Мой ламборгини ярко-желтого цвета», снятого по мотивам новеллы «Пока ждет автомобиль».

Вход свободный.

Первая АРТ-тусовка

Первая в этом году АРТ-тусовка соберется в Центральной городской библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) c 18:00 до 21:00. В программе разговоры о путешествиях, кино, квизы и кофе-брейки, выступление поэтом объединения ТриКо Михаила Компаса (акустическая гитара), Александра Алимкина и Константина Конта (стихи).



В 20:00 как обычно стартует «Открытый микрофон», где своими талантами сможет поделиться любой гость тусовки.

«Зайка моя»

В липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) на выходных продолжат учить рукоделию. 15 января в 12:00 желающих ждёт мастер-класс от народного мастера Елены Смолеевской «Зайка моя». На нём научат лепить очаровательную фигурку девочки в зимней одежде и в шапочке и с игрушечным зайцем в руках.

Спортивные танцы до упаду

Все выходные в спортивном зале ЛГТУ (ул. Московская,30) будут соревноваться танцоры.







В субботу с 10:00 пройдёт заключительная часть чемпионата области по брейкингу, а в воскресенье с 10:00 – чемпионат области по европейской и латиноамериканской программам, а также двоеборье. Страсти будут кипеть нешуточные, и кроме того – это очень красиво.

Два матча по мини-футболу

Липецкий мини-футбольный клуб на этих выходных проведёт сразу две домашние игры с «Зарей» из Якутска.

Команды реши не совершать путешествие в Якутию, а провести оба матча в Липецке. 14 и 15 сентября они начнутся в 13:00. Липчане подходят к очному противостоянию на 3-м месте, гости – на 5-м. Есть всё для упорной и бескомпромиссной борьбы.







Плохо только, что игры по мини-футболу проходят далековато – в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора Липецкого района. Но оба дня в 12:15 от остановки «Кольцо труюного завода» будет отправляться автобус. Который бесплатно домчит болельщиков на игру, а после матча вернёт обратно. Опознать автобус несложно – белый Volkswagen Crafter с госномером М 573.

Дорогие липчане! Желаем вам приятных выходных, но даже на отдыхе не стоит забывать обо всём на свете. Следите за новостями на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. До встречи!