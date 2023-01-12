Липецкую SMM-щицу подозревают в серии мошенничеств

Девушка взяла деньги с трёх клиентов за ведение аккаунтов в соцсетях, но услуги так и не были получены.

19-летняя липчанка подозревается в серии мошенничеств. Как сообщает пресс-служба полиции, девушка ввела в заблуждение несколько клиентов: от них она получила деньги за ведение аккаунтов в соцсетях, но услуги так и не были получены.



По версии следствия, 40-летняя женщина перевела на карту девушке за ведение аккаунта в одной из социальных сетей 4 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



Кроме того, в отношении подозреваемой возбуждено ещё два уголовных дела по аналогичным случаям. Общий ущерб составил 12 000 рублей.



SMM-специалисту теперь грозит до двух лет лишения свободы.