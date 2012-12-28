Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, потопы в домах и мастерство врачей
Общество
«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
А знаете ли вы
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
Очередной автомобиль у контейнерной площадки украсили мусором
Общество
Дело о стрельбе в мотоциклиста из пневматической винтовки рассматривают в суде
Происшествия
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Общество
Над Липецкой областью сбит беспилотник
Общество
У киоскёра нашли 2657 пачек немаркированных сигарет и 461 бутылку левого алкоголя
Происшествия
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
Читать все
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Происшествия
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
Выходные в Липецке: День влюблённых, «Лыжня России», столичный блюз
Общество
В Ельце из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Над Липецкой областью сбит беспилотник
Общество
Читать все
Общество
304
42 минуты назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

15 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице П. Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

15 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 8а, 8б, 8г, 8д, 9 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого.
отключение воды
0
0
2
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить