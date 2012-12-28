На трех улицах Липецка отключат холодную воду

15 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 7, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а по улице Стаханова, №№ 12, 16 по улице П. Смородина, № 24 по проспекту 60 лет СССР.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.15 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 8а, 8б, 8г, 8д, 9 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого.