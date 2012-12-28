«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Общество
304
42 минуты назад
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
15 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 8а, 8б, 8г, 8д, 9 по улице 8 Марта, № 11 по улице Ворошилова, №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого.
0
0
2
2
0
Комментарии