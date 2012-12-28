МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья

В ближайший час и в течение предстоящей ночи 15 февраля на территории Липецкой области ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозу синоптиков ожидается метеорологическое явление — налипание мокрого снега.Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными и по возможности избегать нахождения вблизи линий электропередачи, слабоукреплённых конструкций и деревьев. Из-за тяжести мокрого снега возрастает риск обрывов проводов и падения веток и целых деревьев.Автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам — выбирать безопасные маршруты и не парковать машины под старыми и крупными деревьями. О любых происшествиях необходимо сообщать в экстренные службы.