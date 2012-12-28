Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
А знаете ли вы
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
Над Липецкой областью сбит беспилотник
Общество
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Происшествия
Читать все
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Происшествия
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Погода в Липецке
В Ельце из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды
Общество
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
67
15 минут назад

МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья

В ближайший час и в течение предстоящей ночи 15 февраля на территории Липецкой области ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозу синоптиков ожидается метеорологическое явление — налипание мокрого снега.

Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными и по возможности избегать нахождения вблизи линий электропередачи, слабоукреплённых конструкций и деревьев. Из-за тяжести мокрого снега возрастает риск обрывов проводов и падения веток и целых деревьев.

Автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам — выбирать безопасные маршруты и не парковать машины под старыми и крупными деревьями. О любых происшествиях необходимо сообщать в экстренные службы.
снег
0
0
1
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить