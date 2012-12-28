«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Общество
67
15 минут назад
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
В ближайший час и в течение предстоящей ночи 15 февраля на территории Липецкой области ожидается ухудшение погодных условий.
Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными и по возможности избегать нахождения вблизи линий электропередачи, слабоукреплённых конструкций и деревьев. Из-за тяжести мокрого снега возрастает риск обрывов проводов и падения веток и целых деревьев.
Автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам — выбирать безопасные маршруты и не парковать машины под старыми и крупными деревьями. О любых происшествиях необходимо сообщать в экстренные службы.
0
0
1
1
0
Комментарии