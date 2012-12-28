«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Тепло продержится еще два дня, затем резко похолодает.
Среднесуточные температуры составят: 15 и 16 февраля – 1 градус тепла, что на 8 градусов выше нормы, 17 февраля – 11-12 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области облачно, ночью умеренные, местами сильные, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь, ночью местами налипание мокрого снега. Ветер западный, ночью сильнее, 9-14 м/сек, днем немного слабее, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1, днем – от -2 до +3.
В Липецке облачно, ночью умеренные, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.
День 14 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 29 градусов мороза.
