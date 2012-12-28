«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Общество
55
сегодня, 21:22
В Ельце завершили ремонт на водопроводе и вернули воду жителям
Специалисты «Елецводоканала» полностью восстановили подачу холодной воды на улице Мира.
Напомним, сегодня, 14 февраля, в 11:40 на водопроводе по улице Мира произошла аварийная ситуация. Для проведения ремонтных работ было временно отключено водоснабжение на участке от улицы Свердлова до улицы Профсоюзной.
0
0
0
1
0
Комментарии