Статистика: липчане меньше тратили на платные услуги

Липецкстат представил данные об объеме платных услуг населению Липецкой области за январь-ноябрь 2022 года.





По данным статслужбы, за 11 месяцев жители региона потратили на платные услуги 72,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года.



Больше всего липчане потратились на услуги жилищно-коммунального хозяйства - 29% от общего объема. На бытовые услуги - 16%, на телекоммуникационные - 14%. На транспорт и медицину доля трат составила по 12%, на образование - 7%.



Бытовых услуг за 11 месяц липчанам было оказано почти на 11,7 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 5,8%. Среди такого вида обслуживания наиболее популярными стали техобслуживание и ремонт машин (25%), строительство и ремонт жилья (24%), ритуальные и парикмахерские услуги (по 12%).



