Экономика

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Статистика: липчане меньше тратили на платные услуги

1 231
#платные услуги
Статистика: липчане меньше тратили на платные услуги

Липецкстат представил данные об объеме платных услуг населению Липецкой области за январь-ноябрь 2022 года. 

По данным статслужбы, за 11 месяцев жители региона потратили на платные услуги 72,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 2,5% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. 

Больше всего липчане потратились на услуги жилищно-коммунального хозяйства - 29% от общего объема. На бытовые услуги - 16%, на телекоммуникационные - 14%. На транспорт и медицину доля трат составила по 12%, на образование - 7%.

Бытовых услуг за 11 месяц липчанам было оказано почти на 11,7 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 5,8%. Среди такого вида обслуживания наиболее популярными стали техобслуживание и ремонт машин (25%), строительство и ремонт жилья (24%), ритуальные и парикмахерские услуги (по 12%).

1 231
#платные услуги

Комментарии (1)

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гад

38 минут назад
денег нет .а вот ремонт машины ритуал не отменяли .вы подумайте и напишите ваше мнение .
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