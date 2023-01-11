В России

54 минуты назад

ЦБ РФ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила с 13 января

70
#валютный рынок #иностранная валюта

Чтобы снизить влияние возобновления операций на курс, ЦБ РФ намерен торговать валютой равномерно.

Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, - сообщил регулятор.

Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила, - говорится на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

При этом подходы регулятора к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.
70
#валютный рынок #иностранная валюта

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
#лекарства #аптеки
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств

13 минут назад

В России
Корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят к МКС 20 февраля
#космос #Союз
Корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят к МКС 20 февраля

сегодня, 14:35

В России
В Кремле опровергли сведения о запрете на выезд мужчин из РФ с 9 января
#запрет на выезд #фейк
В Кремле опровергли сведения о запрете на выезд мужчин из РФ с 9 января

сегодня, 13:56

В России
Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП в РФ на 3,3% В 2023 году
#экономика #ВВП
Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП в РФ на 3,3% В 2023 году

сегодня, 13:16

В России
«Ъ»: Минцифры прорабатывает меры для возвращения IT-специалистов в РФ
#IT-специалисты #айтишники
«Ъ»: Минцифры прорабатывает меры для возвращения IT-специалистов в РФ

сегодня, 12:40

В России
АвтоВАЗ предлагает повысить размер утильсбора в 2023 году
#утильсбор #иномарки
АвтоВАЗ предлагает повысить размер утильсбора в 2023 году

сегодня, 12:02

В России