В России
54 минуты назад
ЦБ РФ возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила с 13 января
Чтобы снизить влияние возобновления операций на курс, ЦБ РФ намерен торговать валютой равномерно.
Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, - сообщил регулятор.
Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила, - говорится на сайте ЦБ РФ.
Отмечается, что операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).
В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.
При этом подходы регулятора к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.
Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила, - говорится на сайте ЦБ РФ.
Отмечается, что операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).
В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.
При этом подходы регулятора к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.