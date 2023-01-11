Происшествия
сегодня, 11:48
Далеко не уехал: угнанный автомобиль «Рено» заглох в поле
Автомобиль возвращен хозяину. По факту кражи машины возбуждено уголовное дело.
Ещё 10 декабря в селе Долгоруково из незакрытого гаража у дома 71-летнего пенсионера угнали автомобиль «Рено Дастер». Ущерб хозяин машины оценил в 900 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый найден. По версии следствия, 21-летний мужчина проходил мимо дома потерпевшего и, зная, что хозяин оставляет ключи в замке зажигания, решил покататься на чужой машине.
На «Рено Дастер» 21-летний мужчина объехал несколько сёл Долгоруковского района, а затем направился в Задонский район, но по дороге машина заглохла.
Тогда угонщик бросил машину в поле, где автомобиль и обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобиль возвращен хозяину. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый найден. По версии следствия, 21-летний мужчина проходил мимо дома потерпевшего и, зная, что хозяин оставляет ключи в замке зажигания, решил покататься на чужой машине.
На «Рено Дастер» 21-летний мужчина объехал несколько сёл Долгоруковского района, а затем направился в Задонский район, но по дороге машина заглохла.
Тогда угонщик бросил машину в поле, где автомобиль и обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.
Автомобиль возвращен хозяину. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Просто мимо проходил
шкворень
Майор Анискин
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