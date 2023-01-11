Происшествия

сегодня, 11:48

Далеко не уехал: угнанный автомобиль «Рено» заглох в поле

5 1428
#кража #угон
2
Далеко не уехал: угнанный автомобиль «Рено» заглох в поле

Автомобиль возвращен хозяину. По факту кражи машины возбуждено уголовное дело.

Ещё 10 декабря в селе Долгоруково из незакрытого гаража у дома 71-летнего пенсионера угнали автомобиль «Рено Дастер». Ущерб хозяин машины оценил в 900 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый найден. По версии следствия, 21-летний мужчина проходил мимо дома потерпевшего и, зная, что хозяин оставляет ключи в замке зажигания, решил покататься на чужой машине.

На «Рено Дастер» 21-летний мужчина объехал несколько сёл Долгоруковского района, а затем направился в Задонский район, но по дороге машина заглохла.

Тогда угонщик бросил машину в поле, где автомобиль и обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.

5hbdG-t7A-g.jpg

Автомобиль возвращен хозяину. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
5 1428
#кража #угон
2

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Просто мимо проходил

12 минут назад
Раньше было много деревень, где про замок вспоминали, только уезжая на долгий срок. Но все хорошее быстро заканчивается.
ответить

шкворень

26 минут назад
Майор Анискин, Ну да,а деду штраф выпишут,чтоб ключи не оставлял в замке.
ответить

Майор Анискин

42 минуты назад
Сегодня подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, но в итоге погрозят пальчиком.
ответить

Дед

сегодня, 12:12
Чем строже закон, тем меньше преступлений.
ответить

Врач

сегодня, 12:11
В средней Азии за угон дают 15 лет.за год угоняют не более 5-6 машин .
ответить

Еще в рубрике

В Липецке прооперировали получившую тяжелую производственную травму женщину
#несчастный случай #техника безопасности
В Липецке прооперировали получившую тяжелую производственную травму женщину

33 минуты назад

Происшествия
Напавшего на соседа с тростью мужчину арестовали на один месяц и 29 дней
#конфликт #побои
Напавшего на соседа с тростью мужчину арестовали на один месяц и 29 дней

35 минут назад

Происшествия
Подозреваемых в обмане липчан «сотрудников службы безопасности банка» будут судить в Иркутской облас...
#мошенничество
4
Подозреваемых в обмане липчан «сотрудников службы безопасности банка» будут судить в Иркутской облас...

сегодня, 11:17

Происшествия
Жителя Добровского района осудили за истязание жены
#истязание #конфликт #побои
9
Жителя Добровского района осудили за истязание жены

сегодня, 10:31

Происшествия
Автомобиль «Киа» сбил 63-летнего мужчину
#ДТП
6
Автомобиль «Киа» сбил 63-летнего мужчину

сегодня, 10:12

Происшествия
В Усмани сгорела «Шкода»
#МЧС #пожар
В Усмани сгорела «Шкода»

сегодня, 10:00

Происшествия