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В Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной

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На сотрудника службы «Красной Поляны» в Сочи во время проверки безопасности горнолыжных склонов сошла лавина, коллеги успели его откопать, и он не пострадал. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу курорта.

На фото и видео, продемонстрированных в Telegram-канале «Красная поляна», видно мужчину в ярко-оранжевой экипировке, почти полностью засыпанного снегом. "При работе противолавинной службы сотрудника засыпало снегом, его сразу же откопали коллеги. При них всегда находится необходимое снаряжение", - сообщили в пресс-службе.

Горнолыжные трассы курорта были закрыты для катания с полудня 6 января в связи сильным снегопадом, за сутки выпало 32 см снега, что считается достаточно большим объемом.

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