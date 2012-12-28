Общество
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55 минут назад
Замена паспорта поездке не помеха?
Лето – пора отпусков, активного отдыха, конечно, поездок. Работающие отправляются в путешествия, иногородние студенты возвращаются домой на каникулы или выезжают на летнюю практику. Для любых поездок за пределы родного города нужен паспорт.
Можно ли оформить паспорт заранее
По закону заявление о замене паспорта (достижения 20-ти или 45-ти летнего возраста) можно подать только на следующий день после дня рождения, когда вам действительно исполнится 20 или 45 лет. Так что подстраховаться и получить документ за неделю до торжества – ради покупки билетов – не получится.
Как купить билет в другой город сразу после дня рождения
До середины июля 2021 года 20-летие или 45-летие, которые приходились на период поездки, серьезно осложняли жизнь: на следующий день после дня рождения паспорт автоматически становился недействительным. На его замену закон отводил 30 дней. Для покупки междугороднего билета в этот период – на автобус, поезд, самолет – нужно было оформлять временное удостоверение личности в местном подразделении МВД. С 16 июля 2021 года положение о паспорте действует с изменениями. Теперь срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней. Именно за этот срок вы должны подать заявление и необходимые документы. Исключение составляют 20-летние призывники, которые проходят военную службу. Они меняют паспорт после её окончания. Таким образом, если с момента окончания срока действия паспорта не прошло свыше 90 дней, то его возможно предъявить для приобретения билетов.
А с сентября 2023 года официально закреплены также изменения в правилах перевозок пассажиров железнодорожным транспортом: оформление билета на поезд дальнего следования допускается на основании сведений о паспорте гражданина РФ, срок действия которого истек, в течение 90 дней после дня достижения гражданином установленного возраста (20 или 45 лет).
Как получить новый паспорт
Получить новый паспорт можно в любом МФЦ или в территориальном отделе МВД по вопросам миграции. Подать заявление можно там же или удаленно на портале госуслуг. Паспорт можно заменить не только в родном городе, по месту постоянной регистрации, но и временной – если, например, вы уехали работать на длительную вахту. Новый паспорт делается за пять рабочих дней. Этот срок не зависит от места вашего проживания или обстоятельств замены документа. Дни отсчитываются с момента, как в МВД получили ваши документы. За новым паспортом нужно прийти со старым, чтобы его сдать. В новом паспорте на последней страничке вам поставят отметку о ранее выданных паспортах. Забрать готовый паспорт можно только лично – никаким самым-самым ближайшим родственникам или наивернейшим друзьям его не выдадут.
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