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Замена паспорта поездке не помеха?
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147
55 минут назад

Замена паспорта поездке не помеха?

Лето – пора отпусков, активного отдыха, конечно, поездок. Работающие отправляются в путешествия, иногородние студенты возвращаются домой на каникулы или выезжают на летнюю практику. Для любых поездок за пределы родного города нужен паспорт.

Паспорт должен быть у каждого человека старше 14 лет. И дважды в жизни – в 20 лет и в 45 лет – этот самый главный документ подлежит обязательной замене. Даже если вы по какой-то причине поменяете паспорт заранее, пусть и всего за пару месяцев до этих дат (сменили фамилию после свадьбы, случайно порвали страницу), после дня рождения вам всё равно придётся делать новый документ. Но как быть, если необходимость замены пришлась на время, когда вам срочно нужно в дорогу? После дня рождения паспорт становится недействительным, значит, нельзя взять билет на автобус или поезд?

Можно ли оформить паспорт заранее

По закону заявление о замене паспорта (достижения 20-ти или 45-ти летнего возраста) можно подать только на следующий день после дня рождения, когда вам действительно исполнится 20 или 45 лет. Так что подстраховаться и получить документ за неделю до торжества – ради покупки билетов – не получится.

Как купить билет в другой город сразу после дня рождения

До середины июля 2021 года 20-летие или 45-летие, которые приходились на период поездки, серьезно осложняли жизнь: на следующий день после дня рождения паспорт автоматически становился недействительным. На его замену закон отводил 30 дней. Для покупки междугороднего билета в этот период – на автобус, поезд, самолет – нужно было оформлять временное удостоверение личности в местном подразделении МВД. С 16 июля 2021 года положение о паспорте действует с изменениями. Теперь срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней. Именно за этот срок вы должны подать заявление и необходимые документы. Исключение составляют 20-летние призывники, которые проходят военную службу. Они меняют паспорт после её окончания. Таким образом, если с момента окончания срока действия паспорта не прошло свыше 90 дней, то его возможно предъявить для приобретения билетов.

А с сентября 2023 года официально закреплены также изменения в правилах перевозок пассажиров железнодорожным транспортом: оформление билета на поезд дальнего следования допускается на основании сведений о паспорте гражданина РФ, срок действия которого истек, в течение 90 дней после дня достижения гражданином установленного возраста (20 или 45 лет).

Как получить новый паспорт

Получить новый паспорт можно в любом МФЦ или в территориальном отделе МВД по вопросам миграции. Подать заявление можно там же или удаленно на портале госуслуг. Паспорт можно заменить не только в родном городе, по месту постоянной регистрации, но и временной – если, например, вы уехали работать на длительную вахту. Новый паспорт делается за пять рабочих дней. Этот срок не зависит от места вашего проживания или обстоятельств замены документа. Дни отсчитываются с момента, как в МВД получили ваши документы. За новым паспортом нужно прийти со старым, чтобы его сдать. В новом паспорте на последней страничке вам поставят отметку о ранее выданных паспортах. Забрать готовый паспорт можно только лично – никаким самым-самым ближайшим родственникам или наивернейшим друзьям его не выдадут.
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