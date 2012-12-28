От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Общество
247
сегодня, 10:11
1
Почти 13 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по русскому языку
Русский язык является обязательным предметом для сдачи.
Экзамен начался в 10 утра в 63 пунктах. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, в экзамене по русскому три части: изложение, тест и сочинение.
Результаты экзамена станут известны не позднее 24 июня.
0
0
2
0
2
Комментарии (1)