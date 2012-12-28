Почти 13 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по русскому языку

Русский язык является обязательным предметом для сдачи.

ОГЭ по русскому языку в Липецкой области сегодня сдают 12773 человека. Русский язык для девятиклассников является обязательным предметом для сдачи. А для планирующие поступать в учреждения среднего профессионального образования и вовсе в этом году сдают всего два предмета: русский язык и математику.Экзамен начался в 10 утра в 63 пунктах. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут.Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, в экзамене по русскому три части: изложение, тест и сочинение.Результаты экзамена станут известны не позднее 24 июня.