В Липецкой области за неделю ОРВИ и гриппом заболели 7988 человек

За неделю заболеваемость снизилась на 38%.

На последней неделе декабря в Липецкой области было отмечено снижение количества заболевших новой коронавирунсой инфекции (со 109 до 74 случаев), гриппом и другими острыми респираторными инфекциями на 38% (с 12881 до 7988 случаев).



Вместе с тем, уровень заболеваемости все еще высокий - 71,7 случая на 10 тысяч населения, сохраняется превышение эпидемических порогов среди взрослых, детей 0-2 лет и среди населения в целом.



Количество новых случаев гриппа, выявленных за неделю, снизилось на 15% (до 62 с 73 случаев на предыдущей неделе)).



В Липецке зарегистрировано 5121 случаев ОРВИ (из них 39 случаев гриппа), показатель заболеваемости – 103,2 случая на 10 тысяч населения, что как и в целом по области, ниже предыдущей показателей недели, но выше расчетных эпидемических порогов среди детей 0-2 лет, взрослых и среди населения в целом.



В структуре положительных результатов лабораторного исследования материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа (75%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09), а также РС-вирусы (16%), доля других респираторных вирусов колеблется от 2% до 5% (вирусы парагриппа, адено- и бокавирусы).



В связи с осложнения эпидемиологической ситуации в Липецке продолжается дополнительный комплекс противоэпидемических мер по купированию подъема заболеваемости (введен Постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области №93 от 14.12.2022), в том числе ограничено проведение массовых мероприятий с участием детей, переведены на дистанционный формат обучения все общеобразовательные организации города, усилен дезинфекционный режим на предприятиях и организациях, общественном транспорте, гражданам рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания (маски, закрывающие рот и нос) при нахождении в общественном транспорте, медицинских, аптечных, образовательных организациях, предприятиях торговли, развлекательных центрах, иных местах скопления людей.