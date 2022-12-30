В Липецкой области в 2022 году выросло производство сельхозпродукции

Хозяйства всех форм собственности в уходящем году показали прирост по всем видам сельхозпродукции.

По данным Липецкстата, за январь-ноябрь этого года в регионе скота и птицы на убой в хозяйствах всех форм собственности, вырастили на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. В сельхозорганизациях этот показатель еще выше — 5,9%.

Молока получили в хозяйствах всех форм собственности — на 1,6% больше, чем годом ранее, в сельхозпредприятиях — на 3%.

Яиц сельхозпроизводители получили на 8,9% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

По состоянию на 1 декабря 2022 года в регионе зарегистрировано 115,6 тысячи голов крупного рогатого скота, на 2% больше, чем в прошлом году. При этом коров стало больше на 6%. А вот поголовье свиней снизилось на 9%: сейчас в Липецкой области 635,8 тысяч голов крупного рогатого скота. Снизилось и количество коз и овец, на 96,7%, до 71,3 тысячи голов.