В России
21 минуту назад
Налоги на доходы по вкладам впервые начислят по итогам 2023 года
Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.
Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года, - рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина. Новый сбор должен был попасть в казну уже по итогам 2021 года, но минувшей весной в качестве меры поддержки граждан законодательно освободили от уплаты этого налога. Однако в следующем году послаблений уже не будет.
Правила начисления сбора также изменили. Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Ранее для определения этой суммы требовалось умножить 1 млн рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то есть в 2023 году — на 7,5%. Однако теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, россияне должны будут до декабря 2024 года, - пояснили в министерстве.
Налог на доходы со вкладов впервые предложил ввести президент Владимир Путин в марте 2020 года на фоне пандемии. По его словам, все полученные по этому налогу дополнительные доходы должны быть направлены на поддержку нуждающихся. Тогда предполагалось, что НДФЛ будут облагаться все доходы с депозитов, общий объем которых превышает 1 млн рублей.
При расчете налога учитывается не размер депозитов, а сумма полученного дохода. Так, у клиента может храниться в банке и менее 1 млн рублей, но ему всё равно придется заплатить НДФЛ на проценты, отметил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Он объяснил: если потребитель открыл годовой вклад в марте 2022 года под 15% годовых с выплатой в конце срока и положил на него 700 тысяч рублей, то он получит доход 105 тысяч рублей в марте 2023 года.
Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тысяч рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тысяч, а только в 30 тысяч. При этом неважно, что основная часть срока депозита пришлась на 2022 год, когда налог не взимался.
По новой системе учитывается дата выплаты дохода, а не период, за который полагается эта сумма, - заявил Дмитрий Амиров. Если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023-го, то клиенту придется уплатить по нему налог. При расчете будут учитываться не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.
Вкладчику не придется рассчитывать налог самостоятельно и декларировать доход, - сообщили в пресс-службе банка "Открытие". Всю информацию в ФНС предоставят банки, и налоговая служба выполнит расчет. При этом информация о сумме депозита раскрываться не будет.
Правила начисления сбора также изменили. Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Ранее для определения этой суммы требовалось умножить 1 млн рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то есть в 2023 году — на 7,5%. Однако теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, россияне должны будут до декабря 2024 года, - пояснили в министерстве.
Налог на доходы со вкладов впервые предложил ввести президент Владимир Путин в марте 2020 года на фоне пандемии. По его словам, все полученные по этому налогу дополнительные доходы должны быть направлены на поддержку нуждающихся. Тогда предполагалось, что НДФЛ будут облагаться все доходы с депозитов, общий объем которых превышает 1 млн рублей.
При расчете налога учитывается не размер депозитов, а сумма полученного дохода. Так, у клиента может храниться в банке и менее 1 млн рублей, но ему всё равно придется заплатить НДФЛ на проценты, отметил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Он объяснил: если потребитель открыл годовой вклад в марте 2022 года под 15% годовых с выплатой в конце срока и положил на него 700 тысяч рублей, то он получит доход 105 тысяч рублей в марте 2023 года.
Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тысяч рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тысяч, а только в 30 тысяч. При этом неважно, что основная часть срока депозита пришлась на 2022 год, когда налог не взимался.
По новой системе учитывается дата выплаты дохода, а не период, за который полагается эта сумма, - заявил Дмитрий Амиров. Если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023-го, то клиенту придется уплатить по нему налог. При расчете будут учитываться не только срочные вклады, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.
Вкладчику не придется рассчитывать налог самостоятельно и декларировать доход, - сообщили в пресс-службе банка "Открытие". Всю информацию в ФНС предоставят банки, и налоговая служба выполнит расчет. При этом информация о сумме депозита раскрываться не будет.