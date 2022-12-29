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Липецкие спасатели вернули хозяйке выпавшую с пятого этажа кошку

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#спасатели
Липецкие спасатели вернули хозяйке выпавшую с пятого этажа кошку

28 декабря выдалось для спасателей рекордным днем по числу вызовов. 

28 декабря спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка выполнили 12 выездов - рекордное за этот декабрь число. Начался напряжённый день с просьбы липчанки снять с козырька магазина на улице Космонавтов выпавшую из форточки на пятом этаже кошку. Правда, с первого раза сделать это не удалось: напуганное животное пряталось между пластами профлиста. Второй заход спустя несколько часов увенчался успехом, кошку спасатели передали хозяйке.

В течение дня спасателям пришлось снимать кольцо с распухшего пальца загипсованной руки женщины, дважды выезжать с экстренными службами по сигналам об угрозе взрыва  (не подтвердившимся), после полуночи вскрывать двери со сломавшимся замком припозднившейся из гостей семье с двумя детьми.



В преддверии новогодних праздником липчанам напоминают: в случае возникновения непредвиденной или чрезвычайной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефону «112».

Фото: пресс-служба управления ГО и ЧС по Липецку
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#спасатели

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