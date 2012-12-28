Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Пенсионерку обвинили в пособничестве преступникам и убедили перевести на «безопасный счет» 218 000 рублей
Общество
730
сегодня, 11:46
21
У областной больницы появился строй опиленных до высоты 4-х метров тополей
В «Зеленхозе» уверены, что деревья выживут.
В МУП «Зеленхоз» пояснили, что таким и было задание, полученное от администрации клиники — опилить старые полузасохшие деревья, с которых падали ветки на пациентов этой больницы и детской областной, на водителей и машины.
В муниципальном предприятии выразили уверенность, что тополя выживут, что к середине июля покроются свежими веточками и листвой. «А если признаков жизни не будет — спилим до конца».
5
1
5
4
1
Комментарии (21)