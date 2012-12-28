У областной больницы появился строй опиленных до высоты 4-х метров тополей

В «Зеленхозе» уверены, что деревья выживут.

На дороге-дублере улицы Московской вдоль ограды областной клинической больницы опилили тополя. И теперь вместо высоких деревьев там стоит строй обрубков.В МУП «Зеленхоз» пояснили, что таким и было задание, полученное от администрации клиники — опилить старые полузасохшие деревья, с которых падали ветки на пациентов этой больницы и детской областной, на водителей и машины.В муниципальном предприятии выразили уверенность, что тополя выживут, что к середине июля покроются свежими веточками и листвой. «А если признаков жизни не будет — спилим до конца».