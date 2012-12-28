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сегодня, 11:46
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У областной больницы появился строй опиленных до высоты 4-х метров тополей

В «Зеленхозе» уверены, что деревья выживут.

На дороге-дублере улицы Московской вдоль ограды областной клинической больницы опилили тополя. И теперь вместо высоких деревьев там стоит строй обрубков.

В МУП «Зеленхоз» пояснили, что таким и было задание, полученное от администрации клиники — опилить старые полузасохшие деревья, с которых падали ветки на пациентов этой больницы и детской областной, на водителей и машины.

В муниципальном предприятии выразили уверенность, что тополя выживут, что к середине июля покроются свежими веточками и листвой. «А если признаков жизни не будет — спилим до конца».
сухостой
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Евочка
4 минуты назад
Там гнезда были... А вот сухих деревьев в городе тьма, но до них никому нет дела. Всего-то и надо - объехать квартал за кварталом и поработать несколько месяцев пилой. Некому , видать...
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26-й
11 минут назад
Всю жизнь так делали, отрастают новые молодые кроны и пуха меньше с них!
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Ель Сибирская
12 минут назад
Может вообще спилим все деревья, вдруг листик упадет на пациента или автомобиль.
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Ель Сибирская
13 минут назад
Как хорошо что я там почти не бываю и не увижу это безобразие.
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Цитата
18 минут назад
А если признаков жизни не будет — отключим газ
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Да
2 минуты назад
И сделаем шалаш. Из спиленных деревьев. Зато без пуха... ( Ирония, если что)
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вера
22 минуты назад
хорошо если хоть половина выживет. а на соколе вместо того , чтобы подсадить новые деревья на алле возле парка срубили здоровые уже с листочками и еще много сухостоя . но их как раз не замечают будто они невидимки.
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вера
25 минут назад
Я ПИСАЛА , ЧТО НА СОКОЛЕ СПИЛИЛИ ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВДОЛЬ ПАРКА ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ПОДСАДИТЬ НОВЫЕ. ПОСЛЕ РЕМОНТА ТРОТУАРА НА АЛЛЕЕ ИТАК НЕ ХВАТАЕТ ПАРУ ДЕСЯТКОВ ДЕРЕВЬЕВ.А ВДОЛЬ УШИНСКОГО6 ВМЕСТО 8 ДЕРЕВЬЕВ ОСТАЛОСЬ 3 НО ЗАСОХШИЕ НИКТО НЕ ПИЛИТ. НОВЫЕ НЕ САЖАЮТ . АВАРИЙНЫЕ НЕ СПИЛИВАЮТ. ЧТО ПРОИСХОДИТ?
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Лиза
31 минуту назад
Больные теперь будут дышать "свежим" воздухом.
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Читатель
34 минуты назад
раньше надо было опиливать, а не в жару, впрочем, что мы хотим от т.н., зеленхоза, это их основное теперь занятие, где они высадили деревья, напишите
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Житель 11 мкр.
34 минуты назад
Зеленхоз,я бы вас по другому назвал,изменив 2 крайние буквы. А вы часом не обнаглели? Я смотрю вы только вырубать молодцы. На 11 мкр клумбы от Торнадо до Ноябрьского зарастают травой,посадите там хотя бы ели, посадили молодые тополя вдоль собачьей тропы,,они засохли,кто за ними будет смотреть?
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