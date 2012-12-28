Жители села Косыревка шестые сутки без воды

В местном водоканале рассказали о перебоях.

Жители села Косырёвка пожаловались GOROD48 на отсутствие воды.«С пятницы звоним десятки раз в водоканал, приёмную главного инженера водоканала. Действий ноль. Водоканал отвечает — не хватает сотрудников, чтобы выехать в село Косырёвку. Это что? Конец света? Никто не хочет или не может выполнять свои должностные обязанности», — возмущаются жители.Чат села забит возмущенными сообщениями.В МУП «Липецкий районный водоканал» GOROD48 сообщили, что в село бригаду техников и ждут от нее информацию.— Почему только сегодня? Люди жалуются, что они шестой день сидят без воды? — уточнил GOROD48.— Такого не может быть. У них могут быть перебои с водой. Мы работаем над решением этой проблемы, —ответили в водоканале.