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500
57 минут назад
8

Жители села Косыревка шестые сутки без воды

В местном водоканале рассказали о перебоях.

Жители села Косырёвка пожаловались GOROD48 на отсутствие воды.

«С пятницы звоним десятки раз в водоканал, приёмную главного инженера водоканала. Действий ноль. Водоканал отвечает — не хватает сотрудников, чтобы выехать в село Косырёвку. Это что? Конец света? Никто не хочет или не может выполнять свои должностные обязанности», — возмущаются жители.

Чат села забит возмущенными сообщениями.

В МУП «Липецкий районный водоканал» GOROD48 сообщили, что в село бригаду техников и ждут от нее информацию.

— Почему только сегодня? Люди жалуются, что они шестой день сидят без воды? — уточнил GOROD48.

— Такого не может быть. У них могут быть перебои с водой. Мы работаем над решением этой проблемы, —ответили в водоканале.
отключение воды
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Ехидный
11 минут назад
Куплю дом недорого , времена года
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Дашенька
28 минут назад
В магазине полны-полно воды в чём проблема?
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однако
32 минуты назад
Сенцово - тоже постоянные перебои с водой, строят много, а сети не резиновые, нужны новые водонапорные башни
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Привет из с. Ленина
34 минуты назад
Перебои это когда временно, а не систематически из года в год
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Привет из с. Ленина
38 минут назад
Мы уже 3год мучается с перебоями воды, точнее с дневным отсутствием вода какое начинается в 5 утра и только ночью она появляется иногда и всего на 30мин.на что водоканал отвечал, что идут поливы.
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Вадим
48 минут назад
Село Сырское, ул Ленина. Месяц нет воды.
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Да
50 минут назад
Можно с могил собирать водку и пить. Какие то непредприимчивые
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Жесть
13 минут назад
Уже всю собрали в первый же день!
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