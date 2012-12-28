Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Пенсионерку обвинили в пособничестве преступникам и убедили перевести на «безопасный счет» 218 000 рублей
Общество
500
57 минут назад
8
Жители села Косыревка шестые сутки без воды
В местном водоканале рассказали о перебоях.
«С пятницы звоним десятки раз в водоканал, приёмную главного инженера водоканала. Действий ноль. Водоканал отвечает — не хватает сотрудников, чтобы выехать в село Косырёвку. Это что? Конец света? Никто не хочет или не может выполнять свои должностные обязанности», — возмущаются жители.
Чат села забит возмущенными сообщениями.
В МУП «Липецкий районный водоканал» GOROD48 сообщили, что в село бригаду техников и ждут от нее информацию.
— Почему только сегодня? Люди жалуются, что они шестой день сидят без воды? — уточнил GOROD48.
— Такого не может быть. У них могут быть перебои с водой. Мы работаем над решением этой проблемы, —ответили в водоканале.
1
0
2
1
5
Комментарии (8)