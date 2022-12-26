В районах Сырском и Северного Рудника отключат холодную воду

27 декабря «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – без холодной воды на это время останутся жители Сырского, Северного Рудника и Левого берега.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сырском: в частном секторе улиц Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Городовикова, Ударников, Поселковой, Паровозной, Смирнова, Технической, Медицинской. Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Рудничная, 15.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Северного Рудника: на улицах Северный Рудник, Кузьминская и в котельной МУП «Липецк Теплосеть». Воду подвезут к дому № 6б по улице Кузьминской.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Новолипецка: с неудобствами столкнутся потребители домов №№ 2, 4, 4 к.1, 6 по улице 9 Мая, №№ 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица 9 мая, 4.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



27 декабря с 09:00 до 17:00 ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго», предупредили в компании. Без света временно останутся дома № 6 по Елецкому шоссе, № 50 по улице Юношеской, № 8 по улице 50 лет НЛМК, №№ 9, 22, 23, 24, 28, 38, 84 по улице Жемчужной, №№ 2, 4 по улице Листопадной, № 17 по улице Палисадной, №№ 2, 10, 12, 17 по улице Провинциальной. Также обесточат улицы Покровскую, Посадскую; в Сселках – дома №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Кирова, № 1а по улице Космонавтов, № 200 по улице Ленина, улицы Ракитную и Сокольскую; а в селе Косыревка – дома №№ 20, 21 по улице Новой, СНТ «Дачный-1».



