В Усмани зарезали 35-летнего мужчину, ранее участвовавшего в массовой драке

Но эти два происшествия не связаны. В убийстве подозревают его сожительницу.

В Усмани в одном из домов по улице Ленина от ножевого ранения погиб 35-летний мужчина. В убийстве подозревают его сожительницу. Конфликт произошёл на бытовой почве.



- Следственным отделом по Усмани возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, подозреваемой в убийстве, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. - По версии следствия, вечером 31 января в квартире дома по улице Ленина Усмани обнаружено тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением груди. При осмотре места происшествия и первоначальных следственных действиях получены сведения о причастности к преступлению его 35-летней сожительницы. Подозреваемая задержана, ей избирается мера пресечения. При допросе она выдвинула версию о самообороне.



Как стало известно GOROD48, осенью этого года погибший участвовал в массовой драке у торгового центра в Усмани. По факту драки полиция даже возбудила два уголовных дела: по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Расследование этих уголовных дел ещё продолжается. Погибший проходил подозреваемым по первому из уголовных дел.