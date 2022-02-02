Происшествия

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В Усмани зарезали 35-летнего мужчину, ранее участвовавшего в массовой драке

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#убийство
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В Усмани зарезали 35-летнего мужчину, ранее участвовавшего в массовой драке

Но эти два происшествия не связаны. В убийстве подозревают его сожительницу.

В Усмани в одном из домов по улице Ленина от ножевого ранения погиб 35-летний мужчина. В убийстве подозревают его сожительницу. Конфликт произошёл на бытовой почве.

- Следственным отделом по Усмани возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, подозреваемой в убийстве, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. -  По версии следствия, вечером 31 января в квартире дома по улице Ленина Усмани обнаружено тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением груди. При осмотре места происшествия и первоначальных следственных действиях получены сведения о причастности к преступлению его 35-летней сожительницы. Подозреваемая задержана, ей избирается мера пресечения. При допросе она выдвинула версию о самообороне. 

Как стало известно GOROD48, осенью этого года погибший участвовал в массовой драке у торгового центра в Усмани. По факту драки полиция даже возбудила два уголовных дела: по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Расследование этих уголовных дел ещё продолжается. Погибший проходил подозреваемым по первому из уголовных дел.
8 2841
#убийство
4

Комментарии (8)

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Антон

1 минуту назад
Коммунист, в СССР к женщинам убийцам смертная казнь не применялась... Сказочник...
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Мефондий

20 минут назад
Ну и девки усманские, заколбасила как кабана.
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Коммунист

38 минут назад
Кирилл, было. Но не каждый день. Ибо смертная казнь.
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Даже

41 минуту назад
До пенсионного возраста не дожил!
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цирк

54 минуты назад
да, вовремя кто то спохватился и не стал продлевать ,,молодость,, особям женского пола на -13 лет, представлял человек, на что способны эти ,,товарищи,,-141 проц
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Кирилл

сегодня, 13:05
К тому, что об этом тоже надо рассказывать, а то начинается всякое "при СССР такого не было" - ещё как было, просто вслух не говорили и в газетах не писали
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БабаНина

сегодня, 12:54
ну и к чему данная новость??
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Ваш

сегодня, 12:50
Хорошо что стабильность, а "не лихие 90-е"
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