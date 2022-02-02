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В Петербурге против инспектора ДПС возбудили дело после драки с сотрудницей угрозыска

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#драка #полиция

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска.

В Санкт-Петербурге в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий по п."в" ч.3 ст. 286 УК РФ.

Инцидент произошел в отделе полиции в ночь с 31 января на 1 февраля.

По версии следствия, инспектор ДПС, превышая свои должностные полномочия в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее руками в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив потерпевшей физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости, - сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу, - пишет "Петербургский дневник".

Отмечается, что инспектор ДПС был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В главном управлении МВД России по Петербургу пообещали дать оценку действиям полицейских.


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#драка #полиция

Комментарии (1)

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Степан

14 минут назад
А ДПСников-то за что увольнять? Действовали совершенно в рамках закона. Невменяемая вооруженная клуша ломится в отделение, орет, что сотрудник уголовного розыска, но при этом отказывается предъявлять удостоверение... Валили бы - и были бы правы.
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