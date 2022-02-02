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В Петербурге против инспектора ДПС возбудили дело после драки с сотрудницей угрозыска
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска.
Инцидент произошел в отделе полиции в ночь с 31 января на 1 февраля.
По версии следствия, инспектор ДПС, превышая свои должностные полномочия в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее руками в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив потерпевшей физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости, - сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу, - пишет "Петербургский дневник".
Отмечается, что инспектор ДПС был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
В главном управлении МВД России по Петербургу пообещали дать оценку действиям полицейских.
Степан