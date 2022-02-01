Общество

36 минут назад

Сосульки и глыбы льда сорвали вывеску на проспекте Победы

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#ЖКХ #сосульки #снег
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Предприниматель жалуется на то, что ему был причинён существенный ущерб.

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Как рассказала GOROD48 Ирина Ланских, сегодня сорвавшиеся с крыши сосульки и глыбы льда повредили вывеску одного их магазинов на проспекте Победы, 65. А если бы внизу были люди, всё могло бы закончиться трагедией.

- Вывеску мы по требованию мэрии поменяли только в сентябре, это обошлось нам порядка 20-25 тысяч рублей, - отметила Ирина Ланских. - Мы уже готовим претензию в управляющую компанию.

Три буквы в названии магазина сорваны и поломаны полностью, ещё две покосились.

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Напомним, накануне Госжилинспекция сообщила, что собирает жалобы липчан на сосульки и наледь.

- Если вы зафиксировали нарушение — присылайте фотографии или видео, будем принимать меры! За несвоевременную очистку крыш от снега и наледи управляющие организации будут привлекаться к ответственности, - сообщил и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев.

В управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области также сообщают, что сейчас сосульки и наледи на крышах зданий представляют существенную опасность и рекомендуют соблюдать осторожность.

- Обращайте особое внимание на огороженные участки тротуара, ни в коем случае не пересекайте эти опасные зоны. Чаще всего сосульки образуются под водостоками. Именно эти места фасадов домов особенно опасны: обходите их стороной, - просят спасатели. - Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуара. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. При выходе из помещений необходимо обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, стараться обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, нужно обязательно обратиться в обслуживающую организацию.
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#ЖКХ #сосульки #снег
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Комментарии (4)

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Екатерина

8 минут назад
Как понудить собственника квартиры сбивать сосульки с крыши балкона? Есть ли практика, как принудить демонтировать неправильное остекление балкона 5 этажа? Поделитесь опытом...
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Зяма

12 минут назад
Таки 20 или 25?
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Бийский Дед

13 минут назад
Виноват)
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Ванька Грозный

26 минут назад
красотища-то какая , лепота !
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