Происшествия

22 минуты назад

Женщина погибла из-за неисправной электропроводки

299
#МЧС #пожар
Женщина погибла из-за неисправной электропроводки

Четверых ее соседей успели спасти.

Утром 1 февраля в двухэтажном доме на улице Лермонтова в Ельце произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные успели спасти из горящего дома четверых человек. Еще шесть человек эвакуированы.

К сожалению, в огне погибла женщина.

Причиной пожара стала неисправность электропроводки.

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#МЧС #пожар

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