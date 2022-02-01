Происшествия
22 минуты назад
Женщина погибла из-за неисправной электропроводки
Четверых ее соседей успели спасти.
Утром 1 февраля в двухэтажном доме на улице Лермонтова в Ельце произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные успели спасти из горящего дома четверых человек. Еще шесть человек эвакуированы.
К сожалению, в огне погибла женщина.
Причиной пожара стала неисправность электропроводки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные успели спасти из горящего дома четверых человек. Еще шесть человек эвакуированы.
К сожалению, в огне погибла женщина.
Причиной пожара стала неисправность электропроводки.