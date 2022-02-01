Женщина погибла из-за неисправной электропроводки

Четверых ее соседей успели спасти.

Утром 1 февраля в двухэтажном доме на улице Лермонтова в Ельце произошел пожар.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожарные успели спасти из горящего дома четверых человек. Еще шесть человек эвакуированы.К сожалению, в огне погибла женщина.Причиной пожара стала неисправность электропроводки.