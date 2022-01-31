В России

16 минут назад

В России возник ажиотажный спрос на бытовую технику

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#бытовая техника
Россияне в начале января начали активно скупать крупную и мелкую бытовую технику, рассказали представители опрошенных «Известиями» ритейлеров и маркетплейсов. По сравнению с январем 2021 года продажи таких товаров на «AliExpress Россия» в штуках выросли в 3,4 раза, отметил его представитель. По его словам, продажи стиральных машин выросли в пять раз, холодильников и духовых шкафов – в 4,4 раза, посудомоечных машин – 2,6 раза. Продажи мелкой бытовой техники от российских продавцов увеличились в 1,4 раза добавил он.

По словам представителя «Ситилинка», категория «электрика и освещение» выросла на 217% в количестве заказов с 21 по 24 января по сравнению с прошлым годом, спрос на встраиваемые кухонные приборы увеличился на 65% на отдельно стоящую крупную бытовую технику — на 42%. Продажи мелкой бытовой техники на Ozon увеличились в январе 2022-го на 79% год к году, крупной – 47%, отмечает его представитель. 

Участники рынка связывают ажиотажный спрос с обострением эпидемической обстановки в России и в мире. Его можно объяснить как начало нового периода удаленной работы, так и желанием обустроить дом во время карантина, отметили в «Ситилинке».

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#бытовая техника

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