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17 минут назад
К июлю плата по ипотеке может вырасти на 21%
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Ежемесячная плата по ипотеке за полгода вырастет на 21% в этом году. Такой расчет для «Известий» сделали участники рынка недвижимости. Они учли рост цен на жилье и повышение средних ипотечных ставок.
За 2022 год новостройки могут подорожать на 15%, спрогнозировал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. В 2020-2021 годах рост цен на жилье перекрывал инфляцию, и нет оснований полагать, что в 2022-м будет иначе, сказал он. Повышение стоимости обусловлено подорожанием стройматериалов, нехваткой рабочей силы, указала директор по маркетингу 3-Red Мария Хурамшина.
В числе других причин — рост ставок по проектному финансированию, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Но даже если влияние этих факторов получится ослабить, цены продолжат расти как минимум в пределах инфляции — в течение первого полугодия средняя стоимость первичного жилья может вырасти на 5%, сказал он. Вслед за новостройками дорожает и вторичка, добавил Андрей Колочинский.
По словам эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, при условии деэскалации геополитической напряженности и стабилизации финансовых рынков, до конца первого полугодия ключевая ставка не поднимется выше 10%, а средние ипотечные — вырастут до 11,5-13%.
При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12%, ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, подсчитала для «Известий» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки (сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок) — на 19%, сказала она.
За 2022 год новостройки могут подорожать на 15%, спрогнозировал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. В 2020-2021 годах рост цен на жилье перекрывал инфляцию, и нет оснований полагать, что в 2022-м будет иначе, сказал он. Повышение стоимости обусловлено подорожанием стройматериалов, нехваткой рабочей силы, указала директор по маркетингу 3-Red Мария Хурамшина.
В числе других причин — рост ставок по проектному финансированию, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Но даже если влияние этих факторов получится ослабить, цены продолжат расти как минимум в пределах инфляции — в течение первого полугодия средняя стоимость первичного жилья может вырасти на 5%, сказал он. Вслед за новостройками дорожает и вторичка, добавил Андрей Колочинский.
По словам эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, при условии деэскалации геополитической напряженности и стабилизации финансовых рынков, до конца первого полугодия ключевая ставка не поднимется выше 10%, а средние ипотечные — вырастут до 11,5-13%.
При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12%, ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, подсчитала для «Известий» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки (сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок) — на 19%, сказала она.
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