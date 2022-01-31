Коронавирус

48 минут назад

Липчанину не удалось оспорить постановление об обязательной вакцинации от коронавируса

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#вакцинация #коронавирус
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Липчанину не удалось оспорить постановление об обязательной вакцинации от коронавируса

Но Денис Власов намерен обжаловать решение Правобережного суда Липецка.

Как сообщает Правобережный районный суд Липецка, липчанину отказано в удовлетворении требований о признании недействующим постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области № 598 от 30 сентября 2021 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Напомним, юрист ЛДПР Денис Власов подал сначала в Липецкий областной суд исковое заявление о признании незаконным постановления главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева. 16 ноября административное дело было передано для рассмотрения по подсудности в Правобережный районный суд Липецка.

Постановлением Владимира Бондарева от 30 сентября была введена обязательная вакцинация работников ряда сфер. В Липецкой области прививки от коронавируса стали обязательными для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления.

Первоначально до 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников, но последними изменениями в постановление срок обязательной вакцинации был сдвинут до 1 марта.

Денис Власов настаивал в суде, что его права нарушены тем, что он является работником отрасли, которую включили в перечень категорий обязательных для вакцинации и которую проходить он не желает. Также липчанин полагал, что постановление является немотивированным, предполагает принуждение к участию в медицинском эксперименте, поскольку все вакцины являются экспериментальными, находятся в третьей стадии клинических испытаний, что прямо нарушает статью 21 Конституции России (никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам).

В суде представитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области сообщил, что государственная политика в области иммунопрофилактики направлена на предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней. Коронавирус отнесен ко II группе патогенности и включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности. Пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что главные государственные санитарные врачи и их заместители наделяются полномочиями при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавируса и было вынесено постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области. В перечень категорий групп граждан, подлежащих обязательной иммунизации против COVID-19, с учетом эпидемиологической целесообразности из регламентированных Национальным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям групп были включены как группы лиц, подверженных наибольшему риску инфицироваться и далее широко распространить заболевание, так и группы лиц, высокая заболеваемость среди которых способна дестабилизировать работу по обеспечению жизнедеятельности общества в целом.

В результате суд встал на сторону Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и счел доводы истца необоснованными: Денису Власову было отказано в удовлетворении заявленных требований.

Как сообщил GOROD48 Денис Власов, решение в окончательной форме будет изготовлено и получено им 3 февраля, после этого он намерен идти его обжаловать в Липецкий областной суд.

- Я прекрасно понимаю, что обжаловать это решение в Липецке — это утопия, но, к сожалению, я должен снова идти в Липецкий областной суд, перешагнуть эту ступень юридически невозможно, - добавил Денис Власов.
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#вакцинация #коронавирус
4

Комментарии (7)

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липецк1

12 минут назад
ПОЧЕМУ НЕ ИЗУЧЕНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ВАКЦИНАЦИИ КОМУ МОЖНО ...КОМУ НЕЛЬЗЯ А ОБЯЗАЛОВКУ СДЕЛАЛИ ...ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ УМИРАЮТ
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Вообще то

12 минут назад
странно все. Если установлена добровольность, как может быть обязательность. Одно другому противоречит. Когда нужно говорят добровольность, в других случаях наоборот. И так и по другому правильно. Как выгодно так и трактуется. .... И какое значение ныне имеет, болеют и те и другие. И разносят и те и другие, тем более что симптомы могут быть и слабо выражены...как то так.
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Наталья

15 минут назад
Здравомыслящий человек,поддерживаю!!!
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БАСЯ

17 минут назад
Меры профилактики должны приносить положительный результат,а не наоборот....ЛОГИЧНО????
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Санчо

20 минут назад
Молодец правильно надо идти до конца это нарушение всех прав и свобод граждан.А еще надо поставить вопрос какими правовыми нормами суд обосновал такое решение оно явно не о здоровье граждан а только в интересаз группы лиц.
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Они просто хотят

22 минуты назад
заколоть весь Липецк вам мало статистики по степени заражения ковидом Человек не хочет колоться он просто хочет жить Укололся ослабил имунную систему и всякая зараза будет цепляться опомнитесь сами то не колитесь
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БАСЯ

30 минут назад
Почему- то после всех этих мер профилактики-КОЛИЧЕСТВО заболевших не снижается....ВОПРОС-ПОЧЕМУ????????
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