Липчанину не удалось оспорить постановление об обязательной вакцинации от коронавируса

Но Денис Власов намерен обжаловать решение Правобережного суда Липецка.

Как сообщает Правобережный районный суд Липецка, липчанину отказано в удовлетворении требований о признании недействующим постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области № 598 от 30 сентября 2021 года «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».



Напомним, юрист ЛДПР Денис Власов подал сначала в Липецкий областной суд исковое заявление о признании незаконным постановления главного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева. 16 ноября административное дело было передано для рассмотрения по подсудности в Правобережный районный суд Липецка.



Постановлением Владимира Бондарева от 30 сентября была введена обязательная вакцинация работников ряда сфер. В Липецкой области прививки от коронавируса стали обязательными для работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, производства пищевых продуктов, транспорта общего пользования, такси, МФЦ, ЖКХ и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, бытовых услуг, прачечных, химчисток, парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, для государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы Липецкой области, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти Липецкой области и подведомственных им организаций, работников органов местного самоуправления.



Первоначально до 1 декабря руководителям предприятий, организаций и ИП предписано вакцинировать не менее 80% сотрудников, но последними изменениями в постановление срок обязательной вакцинации был сдвинут до 1 марта.



Денис Власов настаивал в суде, что его права нарушены тем, что он является работником отрасли, которую включили в перечень категорий обязательных для вакцинации и которую проходить он не желает. Также липчанин полагал, что постановление является немотивированным, предполагает принуждение к участию в медицинском эксперименте, поскольку все вакцины являются экспериментальными, находятся в третьей стадии клинических испытаний, что прямо нарушает статью 21 Конституции России (никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам).



В суде представитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области сообщил, что государственная политика в области иммунопрофилактики направлена на предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней. Коронавирус отнесен ко II группе патогенности и включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности. Пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что главные государственные санитарные врачи и их заместители наделяются полномочиями при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. В связи с продолжающейся угрозой распространения коронавируса и было вынесено постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области. В перечень категорий групп граждан, подлежащих обязательной иммунизации против COVID-19, с учетом эпидемиологической целесообразности из регламентированных Национальным календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям групп были включены как группы лиц, подверженных наибольшему риску инфицироваться и далее широко распространить заболевание, так и группы лиц, высокая заболеваемость среди которых способна дестабилизировать работу по обеспечению жизнедеятельности общества в целом.



В результате суд встал на сторону Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и счел доводы истца необоснованными: Денису Власову было отказано в удовлетворении заявленных требований.



Как сообщил GOROD48 Денис Власов, решение в окончательной форме будет изготовлено и получено им 3 февраля, после этого он намерен идти его обжаловать в Липецкий областной суд.



- Я прекрасно понимаю, что обжаловать это решение в Липецке — это утопия, но, к сожалению, я должен снова идти в Липецкий областной суд, перешагнуть эту ступень юридически невозможно, - добавил Денис Власов.