В Ельце ещё один мальчик разбился на «ватрушке»

У ребёнка — перелом руки.

Как рассказала GOROD48 главный врач Елецкой городской детской больницы Галина Кузнецова, накануне вечером туда поступил 13-летний мальчик, который получил травмы при катании на «ватрушке».



- Травмы ребёнка не очень тяжёлые, он госпитализирован в обычное отделение с переломом руки, - отметила Галина Кузнецова.



Ребёнок пострадал на улице Радиотехнической на горке в районе парка 40-летия Октября.



Напомним, за новогодние каникулы в Ельце несколько детей разбились при катании с этой же снежной горки на «ватрушках». Самые тяжёлые травмы получил 12-летний мальчик.



Как ранее сообщил мэр Ельца Евгений Боровских, в детскую больницу 8 января в состояниие комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в коме, но потом пришел в сознание. Сейчас жизни и здоровью ребёнка уже ничего не угрожает.



Прокуратурой Ельца была проведена проверка по фактам травмирования двух несовершеннолетних детей, которые катались на тюбингах с необорудованной стихийной горки и в результате были госпитализированы в лечебные учреждения.



- Установлено, что администрацией Ельца мер к ограничению доступа на данный склон не предпринималось, каких-либо запрещающих знаков на указанном месте не устанавливалось, что привело к причинению вреда здоровью несовершеннолетним, - отметили ранее в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - При этом данная горка расположена вблизи места массового отдыха ельчан — парка 40-летия Октября, и доступ на нее не ограничен.



Прокурором Ельца в адрес администрации города внесено представление, согласно которому в течение месяца елецкая мэрия обязана была устранить все нарушения и любыми способами довести до горожан информацию о том, что катание в необорудованных местах и на стихийных горках запрещено.



Администрация Ельца уже выполнила предписание.

