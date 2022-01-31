Происшествия

27 минут назад

В Ельце ещё один мальчик разбился на «ватрушке»

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#дети #горка
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В Ельце ещё один мальчик разбился на «ватрушке»

У ребёнка — перелом руки.

Как рассказала GOROD48 главный врач Елецкой городской детской больницы Галина Кузнецова, накануне вечером туда поступил 13-летний мальчик, который получил травмы при катании на «ватрушке».

- Травмы ребёнка не очень тяжёлые, он госпитализирован в обычное отделение с переломом руки, - отметила Галина Кузнецова.

Ребёнок пострадал на улице Радиотехнической на горке в районе парка 40-летия Октября.

Напомним, за новогодние каникулы в Ельце несколько детей разбились при катании с этой же снежной горки на «ватрушках». Самые тяжёлые травмы получил 12-летний мальчик.

Как ранее сообщил мэр Ельца Евгений Боровских, в детскую больницу 8 января в состояниие комы и с переломом свода черепа доставили 12-летнего мальчика. Оттуда из-за тяжести состояния его сразу госпитализировали в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в коме, но потом пришел в сознание. Сейчас жизни и здоровью ребёнка уже ничего не угрожает.

Прокуратурой Ельца была проведена проверка по фактам травмирования двух несовершеннолетних детей, которые катались на тюбингах с необорудованной стихийной горки и в результате были госпитализированы в лечебные учреждения.

- Установлено, что администрацией Ельца мер к ограничению доступа на данный склон не предпринималось, каких-либо запрещающих знаков на указанном месте не устанавливалось, что привело к причинению вреда здоровью несовершеннолетним, - отметили ранее в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - При этом данная горка расположена вблизи места массового отдыха ельчан — парка 40-летия Октября, и доступ на нее не ограничен.

Прокурором Ельца в адрес администрации города внесено представление, согласно которому в течение месяца елецкая мэрия обязана была устранить все нарушения и любыми способами довести до горожан информацию о том, что катание в необорудованных местах и на стихийных горках запрещено.

Администрация Ельца уже выполнила предписание.
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#дети #горка
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Комментарии (1)

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Санчо

11 минут назад
Дай бог здоровья детишкам.
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