Кататься на опасной горке в Ельце запретили

Причём сделали это достаточно давно.



В Ельце рядом с необорудованными горками появились таблички «Катание запрещено! Опасно для жизни!», «Внимание! Травмоопасный участок», «Внимание! Травмоопасный спуск!».









































- И в СМИ мы регулярно даём информацию о том, что кататься надо только в специально-отведённых местах, - отметили в пресс-службе елецкой мэрии. - И в школах на классных часах обсуждали это: причём и до Нового года, и после трагедии. Поэтому работа ведётся. Подумаем тогда, что ещё можно сделать в данном направлении. - И в СМИ мы регулярно даём информацию о том, что кататься надо только в специально-отведённых местах, - отметили в пресс-службе елецкой мэрии. - И в школах на классных часах обсуждали это: причём и до Нового года, и после трагедии. Поэтому работа ведётся. Подумаем тогда, что ещё можно сделать в данном направлении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, кататься на опасной горке на улице Радиотехнической в районе парка 40-летия Октября запретили. Сделали это примерно спустя две недели после первых несчастных случаев с детьми на «ватрушках». Но ельчане нарушают запрет: накануне руку там сломал 13-летний мальчик.