Происшествия

сегодня, 10:14

Кататься на опасной горке в Ельце запретили

6 456
#дети #горка
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Кататься на опасной горке в Ельце запретили

Причём сделали это достаточно давно.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, кататься на опасной горке на улице Радиотехнической в районе парка 40-летия Октября запретили. Сделали это примерно спустя две недели после первых несчастных случаев с детьми на «ватрушках». Но ельчане нарушают запрет: накануне руку там сломал 13-летний мальчик. 

В Ельце рядом с необорудованными горками появились таблички «Катание запрещено! Опасно для жизни!», «Внимание! Травмоопасный участок», «Внимание! Травмоопасный спуск!». 

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- И в СМИ мы регулярно даём информацию о том, что кататься надо только в специально-отведённых местах, - отметили в пресс-службе елецкой мэрии. - И в школах на классных часах обсуждали это: причём и до Нового года, и после трагедии. Поэтому работа ведётся. Подумаем тогда, что ещё можно сделать в данном направлении.

6 456
#дети #горка
2

Комментарии (6)

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Берия

12 минут назад
Запретить то , запретили. А не лучше было бы, трактором снег убрать.. но есть лучше вариант, но на это нужен ум.
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Коренная липчанка

сегодня, 10:33
Нужно оборудовать не опасные бесплатные горки . А "ватрушуки" запретить, т.к они неуправляемы.
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Ирина

сегодня, 10:32
А где бесплатные специально-отведенные места?????
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Алексей

сегодня, 10:30
снимите с деревьев и поставьте нормально на металлические опоры, деревья ни в чем не виноваты.
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Ельчане

сегодня, 10:24
А что за идиоты повредили здоровые деревья?! Требуем прокуратуру наказать виновных! Таблички должны устанавливаться в специально отведённых местах, а не прибиваться гвоздями к деревьям! Управление экологии где?! Штрафуйте, возбуждайте дела!
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Правда

сегодня, 10:20
Выставите охраников с чопов,пусть сопли морозят на улице.
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