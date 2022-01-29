Происшествия

13 минут назад

Пожарные спасли 30 коров и четыре свиньи

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#МЧС #пожар
Пожарные спасли 30 коров и четыре свиньи

И не дали сгореть гаражам.

Утром 28 января в деревне Воскресеновка Добринского района пожар вспыхнул на ферме для КРС, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. 

- Огонь успел уничтожить часть конструкций фермы и кровлю на площади 100 квадратных метров. Из здания были вовремя эвакуированы 30 голов КРС и четыре свиньи. С пожаром боролись четыре отделения. Причиной возгорание рассматривается неосторожное обращение с огнем, - отметили в пресс-службе ведомства.

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По этой же причине начался пожар в бесхозной постройке между гаражами в Лебедяни. Сарай сгорел, но два отделения пожарных не дали распространиться огню на соседние строения.

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#МЧС #пожар

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