Общество

35 минут назад

Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования

7 545
#коронавирус #статистика
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Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования

Вчера госпитализированы 38 человек из заболевших.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 855 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сайт стопкороновирус.рф.

Это вновь рекордное с начала пандемии число – за один день выросло примерно на четверть. Днем ранее было 623 случая.

Вчера госпитализированы 38 человек из заболевших, умерли от COVID-19 семь человек, из ранее заболевших выздоровели 206 человек. 

С начала пандемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 90 599 человек, выздоровели 82 183 человека, болезнь унесла жизни 3 019 человек.

В России за сутки зарегистрированы 113 122 случая болезни, 14 570 человек госпитализированы, 30 010 человек выздоровели, от COVID-19 умерли 668 человек.
7 545
#коронавирус #статистика
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Комментарии (8)

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???

2 минуты назад
нда, а что есть такое заболевание —- простогриБ? Странно, откуда пришло сие...
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Созерцатель

2 минуты назад
Вчера был в магазе, все без масок, даже продавец. Доиграетесь! Пофигизм процветает!
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Меж тем

2 минуты назад
В ТЦ потихоньку смотришь,закрываются магазины.Это хорошо,скоро и трусы не купишь. А еще говорят,что на экономику вся эта возня не влияет.Еще как влияет!
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Бред

7 минут назад
Кто то из врачей писал,будто это последняя волна.Верится с трудом. Пора новую вакцину придумывать и колоть. Бесконечная борьба с мышиным вирусом еще только начинается?
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нда

12 минут назад
Не до учебы!, сейчас придет Липчанка и расскажет, что это простогриб. Она знает, она умная.
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))

12 минут назад
Не до учебы!, они в домике!
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Не до учебы!

16 минут назад
Ауууу!!!!Департамент образования,вы думаете школы закрывать?Или только сами изолировались?
ответить

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