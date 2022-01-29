Общество
35 минут назад
Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования
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Вчера госпитализированы 38 человек из заболевших.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 855 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сайт стопкороновирус.рф.
Это вновь рекордное с начала пандемии число – за один день выросло примерно на четверть. Днем ранее было 623 случая.
Вчера госпитализированы 38 человек из заболевших, умерли от COVID-19 семь человек, из ранее заболевших выздоровели 206 человек.
С начала пандемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 90 599 человек, выздоровели 82 183 человека, болезнь унесла жизни 3 019 человек.
В России за сутки зарегистрированы 113 122 случая болезни, 14 570 человек госпитализированы, 30 010 человек выздоровели, от COVID-19 умерли 668 человек.
Это вновь рекордное с начала пандемии число – за один день выросло примерно на четверть. Днем ранее было 623 случая.
Вчера госпитализированы 38 человек из заболевших, умерли от COVID-19 семь человек, из ранее заболевших выздоровели 206 человек.
С начала пандемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 90 599 человек, выздоровели 82 183 человека, болезнь унесла жизни 3 019 человек.
В России за сутки зарегистрированы 113 122 случая болезни, 14 570 человек госпитализированы, 30 010 человек выздоровели, от COVID-19 умерли 668 человек.
7 545
???
Созерцатель
Меж тем
Бред
нда
))
Не до учебы!