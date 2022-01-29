Коронавирусная статистика Липецкой области за сутки – выявлено 855 новых случаев инфицирования

Вчера госпитализированы 38 человек из заболевших.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 855 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает сайт стопкороновирус.рф.



Это вновь рекордное с начала пандемии число – за один день выросло примерно на четверть. Днем ранее было 623 случая.



Вчера госпитализированы 38 человек из заболевших, умерли от COVID-19 семь человек, из ранее заболевших выздоровели 206 человек.



С начала пандемии в Липецкой области коронавирусной инфекцией заболели 90 599 человек, выздоровели 82 183 человека, болезнь унесла жизни 3 019 человек.



В России за сутки зарегистрированы 113 122 случая болезни, 14 570 человек госпитализированы, 30 010 человек выздоровели, от COVID-19 умерли 668 человек.

