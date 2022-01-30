Кассир обокрала свой магазин

Ранее судимая женщина оставляла себе части выручки.

Оперативники отдела полиции №3 раскрыли кражу 11 000 рублей из выручки магазина расположенного в Октябрьском округе Липецка. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже призналась кассир магазина.



- 31-летняя жительница Грязинского района, которая работала кассиром непродолжительное время, решила похитить деньги в надежде, что этого никто не заметит. Несколько дней женщина забирала часть выручки, - рассказали в полиции.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже. Выяснилось, что женщину уже судили за кражу, теперь в ее отношении возбуждено новое уголовное дело - санкция части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает до двух лет лишения свободы.

