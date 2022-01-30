Происшествия

28.01.2022 11:46

Кассир обокрала свой магазин

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#кража
Кассир обокрала свой магазин

Ранее судимая женщина оставляла себе части выручки.

Оперативники отдела полиции №3 раскрыли кражу 11 000 рублей из выручки магазина расположенного в Октябрьском округе Липецка. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже призналась кассир магазина. 

- 31-летняя жительница Грязинского района, которая работала кассиром непродолжительное время, решила похитить деньги в надежде, что этого никто не заметит. Несколько дней женщина забирала часть выручки, - рассказали в полиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже. Выяснилось, что женщину уже судили за кражу, теперь в ее отношении возбуждено новое уголовное дело - санкция части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает  до двух лет лишения свободы.
6 3093
#кража

Комментарии (6)

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Дмитрий

вчера, 03:21
Есть ещё в Уголовном кодексе и в Постановлении Пленума ВС РФ статьи о правилах назначения наказания, соблюдая которые судья в данной ситуации просто не имеет права давать реальный срок, а обязан дать условный срок или более мягкое "наказание".
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Готлиб

28.01.2022 13:44
Могла бы честно работать по первой древнейшей профессии.
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Если

28.01.2022 12:41
Обокрала свой магазин, значит и судить не за что, взяла своё!
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о0о

28.01.2022 12:41
Человек слаб, поддался искушению.
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Не гость

28.01.2022 12:29
Сама себе выписала премию
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не а че

28.01.2022 12:02
В СССР судимую,не взяли бы на работу кассиром,а при капитализме это норма.
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