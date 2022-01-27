В части Левобережья отключат холодную воду

28 января с 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды из-за ремонтных работ на сетях жителям частного сектора улицы Ботанической.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в Левобережном районе – домах №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, ст. 2, 28, 36, 36/1 по улице Левобережной, в доме № 1 по улице Степана Разина, домах №№ 1д, 1д/1, 6, 6а на площади Мира, в ЦТП ПАО «Квадра» из-за ремонтных работ.



Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 17:00 «Липецкэнерго» отключит электричество для проведения ремонтных работ в домах №№ 59, вл. 12 по улице Московской, вл. 14 по Универсальному проезду, №№ 23, 23б по Северному проезду.



С 12:00 до 17:00 обесточат дома № 3 по улице Желябова, № 2 по улице Зегеля, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 5, 7, 7а, 9, 25, 27, 40, 42 по улице Ленина.



