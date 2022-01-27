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В части Левобережья отключат холодную воду

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#отключения
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В части Левобережья отключат холодную воду
28 января с 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды из-за ремонтных работ на сетях жителям частного сектора улицы Ботанической. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в Левобережном районе – домах №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, ст. 2, 28, 36, 36/1 по улице Левобережной, в доме № 1 по улице Степана Разина, домах №№ 1д, 1д/1, 6, 6а на площади Мира, в ЦТП ПАО «Квадра» из-за ремонтных работ. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

С 09:00 до 17:00 «Липецкэнерго» отключит электричество для проведения ремонтных работ в домах №№ 59, вл. 12 по улице Московской, вл. 14 по Универсальному проезду, №№ 23, 23б по Северному проезду. 

С 12:00 до 17:00 обесточат дома № 3 по улице Желябова, № 2 по улице Зегеля, №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16 по улице Интернациональной, №№ 5, 7, 7а, 9, 25, 27, 40, 42 по улице Ленина. 

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#отключения
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Комментарии (2)

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житель Левобережной ,

43 минуты назад
РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды из-за ремонтных работ на сетях жителям частного сектора улицы Ботанической. ОТКЛЮЧАЙТЕ ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ,ПРИ ЧЕМ МКД,С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в Левобережном районе – домах №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, ст. 2, 28, 36, 36/1 по улице Левобережной,
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Житель

49 минут назад
Так и будут трубы рваться их надо либо все менять, либо снижать давление до 3-4 атмосфер но и это решение все на 5-10 лет
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