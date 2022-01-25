21 минуту назад
Навального и Соболь внесли в реестр террористов и экстремистов
В перечне кроме Алексея Навального оказались сторонники оппозиционера Любовь Соболь, Георгий Албуров и юрист Вячеслав Гимади.
Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, Георгия Албурова и еще 19 человек в реестр террористов и экстремистов, - сообщается на сайте ведомства.
Также в перечне оказались сторонники оппозиционера Любовь Соболь, Георгий Албуров и юрист Вячеслав Гимади.
Среди сторонников Навального в список вошли еще Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов, Павел Зеленский и другие.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба, - отмечает РИА Новости.
Фонд борьбы с коррупцией и сеть предвыборных штабов Навального были признаны экстремистскими организациями в июне 2021 года.
Ранее СК РФ завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. В настоящее время оппозиционер уже отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Также заведены уголовные дела в отношении Соболь, Албурова и Гимади.