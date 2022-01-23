Коронавирус
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COVID-сводка: 282 заболели, 8 умерли
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24 человека успешно завершили лечение.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 282 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 24 человека выздоровели. С начала эпидемии в регионе выявили 87 825 случаев COVID-19, выздоровели 81 032 человека, умер 2 975 человек, сообщает коммуникационный центр правительства Российской Федерации.
По состоянию на 21 января, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 714 248 человек, полную вакцинацию – 695 937 человек. Коллективный иммунитет составляет 78,6%. Липецкая область соответствует одному из пяти критериев свободного от COVID-19 региона: выполняется показатель по охвату тестированием.
В России за сутки выявлены 63 205 случаев COVID-19, выздоровели 23 045 человек, умерли — 679 человек. С начала эпидемии в стране выявили 11 108 191 случай COVID-19, выздоровели 10 023 622 человека, умерли — 326 112 человек.
По состоянию на 21 января, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 714 248 человек, полную вакцинацию – 695 937 человек. Коллективный иммунитет составляет 78,6%. Липецкая область соответствует одному из пяти критериев свободного от COVID-19 региона: выполняется показатель по охвату тестированием.
В России за сутки выявлены 63 205 случаев COVID-19, выздоровели 23 045 человек, умерли — 679 человек. С начала эпидемии в стране выявили 11 108 191 случай COVID-19, выздоровели 10 023 622 человека, умерли — 326 112 человек.
11 713
Комментарии (11)
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Интересно,
Зоя
21
Вася
Ну и что
Вероника
кит
Вовик
А вы