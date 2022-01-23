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COVID-сводка: 282 заболели, 8 умерли

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#коронавирус
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COVID-сводка: 282 заболели, 8 умерли

24 человека успешно завершили лечение.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 282 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 24 человека выздоровели. С начала эпидемии в регионе выявили 87 825 случаев COVID-19, выздоровели 81 032 человека, умер 2 975 человек, сообщает коммуникационный центр правительства Российской Федерации.

По состоянию на 21 января, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 714 248 человек, полную вакцинацию – 695 937 человек. Коллективный иммунитет составляет 78,6%. Липецкая область соответствует одному из пяти критериев свободного от COVID-19 региона: выполняется показатель по охвату тестированием.

В России за сутки выявлены 63 205 случаев COVID-19, выздоровели 23 045 человек, умерли — 679 человек. С начала эпидемии в стране выявили 11 108 191 случай COVID-19, выздоровели 10 023 622 человека, умерли — 326 112 человек.
11 713
#коронавирус
2

Комментарии (11)

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4 минуты назад
Вася, у нас в области все вакцинировались и переболели.Так что много заболевших не будет.У нас коды ввели одни из первых.Ина че зачем все это было делать.Посмотрим,дадим оценку и вакцине и кодам!
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Интересно,

5 минут назад
А когда и кем была объявлена "эпидемия"
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Зоя

15 минут назад
Когда делают вакцинацию иммунитет убивается на 48 дней и человек остается беззащитным в разгар эпидемии. Это для того чтоб больше людей вакцинировались от страха. Вакцина не защищает не от чего , только дает допуск для работы тех же инфицированных людей которые распространяют болезнь.Ходят с соплями и температурой на работу и думают ,что у них есть заветный куар код.
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21

19 минут назад
Ненадоело мусолить одно и то же каждый день?
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Вася

24 минуты назад
С одной стороны усиленно вакцинируют, но тут же делают бяку - разрешают выезды зарубеж. И привозят оттуда все новые штампы. Духу не хватает у власти применить китайские методы. Так что улучшения ждать не приходиться.
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Ну и что

30 минут назад
По 15 за день умирали и ничего. Город на месте. КЛМН работает.
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Вероника

51 минуту назад
А вы, конечно делают,а то как бы их через границу на отдых выпускали.Они ж герои труда.
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кит

55 минут назад
В общем по России заболеваемость бьет все рекорды.Нас пока Бог бережет,без рекордов.И слава Богу!Видно тот главврач молился!
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Вовик

55 минут назад
Пошла смертность после праздников..
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А вы

59 минут назад
Как думаете себе эти изобретатели делают прививки этой бякой.?
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