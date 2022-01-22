27 минут назад
В Липецкой области днем до -8
В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять глубокий циклон, ожидается небольшой снег. 23 и 24 января атмосферное давление будет расти. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 января – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы, 25 января – 10-11 градусов мороза, что около нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем местами слабый снег. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, днем будет от -6 до -8 градусов.
День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3 uhflecf. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градус мороза.