В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять глубокий циклон, ожидается небольшой снег. 23 и 24 января атмосферное давление будет расти. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 января – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы, 25 января – 10-11 градусов мороза, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем местами слабый снег. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью - от 7 до 12 градусов мороза, днем она составит от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем местами слабый снег. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, днем будет от -6 до -8 градусов.



День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3 uhflecf. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градус мороза.



