Женщина попросила мужчину помочь принести ведро воды, а он её обчистил

Принеся воду, он украл с тумбочки телефон и с его помощью снял все деньги с карты.

Этот инцидент произошёл год назад — 4 января 2021 года в селе Куриловка Усманского района.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, около 10:20 пьяный 34-летний мужчина возвращался домой, на улице его остановила односельчанка и попросила принести ей ведро воды. Набрав воды, спустя 10 минут он занес ведро в помещение веранды жилого дома и поставил его на тумбочку. Рядом с ведром он увидел кнопочный сотовый телефон «Самсунг» и решил его присвоить.



Сам телефон не представлял особой ценности — с учётом износа он стоил всего 411 рублей. Но потом мужчина увидел SMS-сообщение о наличии на банковской карте женщины 15 000 рублей.



С телефоном мужчина направился к своему знакомому и перевёл ему с помощью «Мобильного банка» на карту 8000 рублей, потом тот обличил их и отдал товарищу. Оставшиеся 7000 рублей мужчина чуть позже перевёл уже на свою карту.



В суде мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся и отказался от дачи показаний. В результате его признали виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств» и приговорили к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.