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Угрозы о минировании учебных заведений Крыма поступают из-за границы
Анонимные сообщения с угрозами совершения терактов, поступившие 21 января в учебные заведения Крыма, отправлялись из-за границы.
"По поводу сообщений о якобы "минировании" образовательных учреждений. Работают правоохранительные органы, держу этот вопрос на личном контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и порядок эвакуации, следовать правилам безопасности", — написал Аксенов.
"Проверки продолжаются, это необходимая в подобных случаях мера. Параллельно идут мероприятия по выявлению провокаторов, которые отправляют сообщения. О результатах сообщим дополнительно", - добавил глава региона.
"У нас враги не спят. Только разговаривал с начальником управления ФСБ России по Республике Крым. Сообщения активно поступают по Симферополю, Керчи и Советскому району. Я дал команду, все службы задействованы с самого утра, детей освободить от занятий. Все сообщения – из-за границы", — отметил Аксенов.
Глава полуострова добавил, что распорядился отменить занятия в школах и отправить домой преподавателей. "Сейчас, чтобы не подвергать опасности жизни детей, членов трудовых коллективов, всем дал команду отпустить [преподавателей и учащихся] домой. В данный момент никому ничего не угрожает", - отметил он.
21 января из-за сообщений о минировании 22 школы Симферополя эвакуировали. Аналогичные сообщения поступили в находящиеся в Симферополе три корпуса Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского. Еще три корпуса Гуманитарно-педагогической академии КФУ неизвестные "заминировали" в Ялте. Учреждения обследуют специалисты оперативных служб, - передает ТАСС.