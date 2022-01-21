В Липецке спасли кошку - «космонавта»

Домашнюю любимицу Дымку в стиральной машине закрыли дети.

Вчера вечером спасателей вызвали на улицу Вермишева. В одной из квартир дети во время игры посадили домашнюю кошку Дымку в стиральную машину и захлопнули дверцу.Как сообщает ГО и ЧС администрации Липецка, за толстым стеклом центрифуги Дымка выглядела почти космонавтом. И тут что-то пошло не так: дверцу заклинило. Освободить жалобно мяукающее животное не получалось ни у самих детей, ни у подошедших чуть позже родителей. Взрослые решили вызвать спасателей. Приехавшие сотрудники разблокировали дверцу. Не пострадали ни техника, ни Дымка, пробывшая в «космосе» полтора часа.- В реальной жизни работа спасателей полна не рядовых событий. В прямом смысле они – настоящие универсалы. Ситуации на выезде бывают самые неожиданные, и в каждом случае решение нужно принимать быстро, а действовать максимально безопасно, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.