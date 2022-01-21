Общество

19 минут назад

В Липецке спасли кошку - «космонавта»

2 462
#кошка #стиральная машина
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В Липецке спасли кошку - «космонавта»

Домашнюю любимицу Дымку в стиральной машине закрыли дети.

Вчера вечером спасателей вызвали на улицу Вермишева. В одной из квартир дети во время игры посадили домашнюю кошку Дымку в стиральную машину и захлопнули дверцу.

Как сообщает ГО и ЧС администрации Липецка, за толстым стеклом центрифуги Дымка выглядела почти космонавтом. И тут что-то пошло не так: дверцу заклинило. Освободить жалобно мяукающее животное не получалось ни у самих детей, ни у подошедших чуть позже родителей. Взрослые решили вызвать спасателей. Приехавшие сотрудники разблокировали дверцу. Не пострадали ни техника, ни Дымка, пробывшая в «космосе» полтора часа.

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- В реальной жизни работа спасателей полна не рядовых событий. В прямом смысле они – настоящие универсалы. Ситуации на выезде бывают самые неожиданные, и в каждом случае решение нужно принимать быстро, а действовать максимально безопасно, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.
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#кошка #стиральная машина
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Комментарии (2)

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ded

2 минуты назад
я своего так же на орбиту отправляю, когда нacцыт в тапки
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Манагер

4 минуты назад
У меня в деревне тоже был котенок космонавтам, пилотом истребителя и даже подводником (в трехлитровой банки погружался в 200 литровую бочку). При этом котенок не пострадал, а наоборот-улучшился аппетит. А когда котенок вырос в кота-он гонял не только котов но и соседских собак. А потом у половина соседей в деревне обзавелись от своих кошек котятами, похожих как две капли воды на моего кота!
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